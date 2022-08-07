Serinleten yaz salataları | Tatlı-tuzlu yaz salatı tarifleri!
Serinleten yaz salataları | Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte iştahta azalmalar başlıyor. Sıcak nedeniyle kapanan iştahınızı açmak ve daha serinletici besinler yemek için en iyi alternatifler, salatalar oluyor. Sizler için tatlı ve tuzlu yaz salatası tarifleri derledik. Peki ama yazın ne yenir? Yazın hangi salatalar yapılır? İşte serinletici salata tarifleri...
2022-08-07 17:05:19
Geçmişten günümüze yıllardır tüketilen karpuz peynir salatası, en sağlıklı birleşimlerdendir. Lif, protein ve şeker oranı dengelenen bu tarif için dilediğiniz kadar karpuz ve ortalama aynı oranlarda dilediğiniz peyniri ilave edip tüketebilirsiniz.
Sizler için birçok salata tarifini derledik!
Klasik yaz salatası
Mevsim yeşillikleri ve sebzelerle ferah bir salata yapabilirsiniz.
Klasik yaz salatası malzemeleri ve tarifi
- 3 çeri domates
- 1 salatalık
- 2 dal marul
- 7-8 dal maydanoz
- 7-8 dal nane
- 2-3 dal kuzu kulağı
- isteğe bağlı soğan
- sirke, limon suyu
- karabiber, tuz
Tüm malzemeleri dilediğiniz gibi kesip, servis aşamasında tuz, karabiber, sirke ve limon ekleyin.
Ton balıklı turşulu salata
Daha doyurucu ve protein ağırlıklı bir salata isterseniz bu tarifi tercih edebilirsiniz.
Ton balıklı turşusulu salata malzemeleri ve tarifi
- - 2-3 dal marul
- 1 adet haşlanmış yumurta
- 1-2 adet fasulye turşusu
- 1 adet salatalık turşusu
- 1 dal kuzu kulağı
- 4-5 adet çeri domates
- yeşil, siyah zeytin
- ton balığı konservesi
- zeytinyağı, tuz, limon
Turşuları, marul ve kuzu kulağını kesin. Derin kasenize yerleştirin ve üzerine yumurta, zeytin, ton balığı, tuz, limon suyu ve zeytinyağı ilave edip servis edin.
Dilerseniz peynir veya soğan eklemesi de yapabilirsiniz.
Meyve salatası
Yaz salatası dendiğinde ilk akla gelen tatlı bir meyve salatası oluyor. Bol lifli ve tatlı ihityacını gideren bu tarifi mutlaka denemelisiniz.
Meyve salatası tarifi ve malzemeleri
- 8-10 adet çilek
- 2 adet kivi
- 8-10 dal kiraz
- 1-2 dilim ananas
- 1-2 dilim mango
- 1 yemek kaşığı bal
- isteğe bağlı 1 yemek kaşığı limon
- 8-10 adet yaban mersini
Tüm meyveleri kesip tabağa yerleştirin ve üzerine bal, limon ekleyip karıştırın.
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