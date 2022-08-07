Serinleten yaz salataları | Tatlı-tuzlu yaz salatı tarifleri!

Serinleten yaz salataları | Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte iştahta azalmalar başlıyor. Sıcak nedeniyle kapanan iştahınızı açmak ve daha serinletici besinler yemek için en iyi alternatifler, salatalar oluyor. Sizler için tatlı ve tuzlu yaz salatası tarifleri derledik. Peki ama yazın ne yenir? Yazın hangi salatalar yapılır? İşte serinletici salata tarifleri...