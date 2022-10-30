Şenpınar'ı katleden boksör cezaevinde ölü bulundu

Zeynep Şenpınar'in katili boksör Selim Ahmet Kemaloğlu cezaevinde ölü bulundu. Kemaloğlu'nun intihar ettiği iddia edildi.

24 yaşındaki Zeynep Şenpınar'ı öldüren Selim Ahmet Kemaloğlu cezaevinde intihar ederek hayatını sonlandırdığı iddia ediliyor.

Kemaloğlu'nun kaldığı Adana F tipi Cezaevinde sabah saat 08:00 sıralarında tek olarak bulunduğu odada yatağının üst kısmına çarşafla asılmış halde cansız bedeni bulundu. İntihar ettiği ihtimali üzerinde duran yetkililer otopsi yapmak üzere Kemaloğlu'nun cansız bedenini Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırdı.