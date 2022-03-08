Selçuk Bayraktar: SİHA’lar devrim yapacak; o fırıldak sisteme uysaydık, olmazdı

Bursa'da üniversite öğrencileri ile bir araya gelen Baykar Teknoloji Liderliği (CTO) ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanlığı görevini yürüten Selçuk Bayraktar, insansız savaş uçağının ilk prototipinin, ilk uçuşunu gelecek yıl hedeflediklerini söyledi.

Bayraktar, "İnsansız savaş uçağı ve Bayraktar TB-3 kısa pistli gemilere inip kalkması suretiyle muharebede devrim yapacak. Nasıl ki Bayraktar TB-2 İnsansız Hava Araçları filolar halinde uçarak SİHA'larla kazanılan ilk zaferin mimarı oldular, bu uçaklar da muharebede devrim yapacaklar” dedi.

Bursa Teknik Üniversitesi'nde öğrencilerle bir araya gelen Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, teknoloji alanındaki tecrübelerini paylaştı. Tamamlanan ve süregelen projelerle ilgili öğrencilere bilgi veren Bayraktar, gelecek yıl ilk uçuşunu yapmaya hazırlanan Muharip İnsansız Uçak Sistemi'nin (MİUS) muharebede devrim yapacağını söyledi. Dünyada artık son insanlı savaş uçaklarının üretildiğini söyleyen Bayraktar, şunları kaydetti:

"Bu uçaklar da muharebede devrim yapacaklar”

"İnsansız savaş uçağı Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı olacak. Dünyada artık son insanlı savaş uçakları üretiliyor. Bundan sonra hepsi insansız olacak. Burada da ülkemizin bağımsızlığı ve semalarını korumak için görev alacak. İnsansız savaş uçağı ve Bayraktar TB-3 kısa pistli gemilere inip kalkması suretiyle muharebe de devrim yapacak. Bu uçaklar bir gün görev almayı başarabilirse, nasıl ki Bayraktar TB-2 İnsansız Hava Araçları filolar halinde uçarak SİHA'larla kazanılan ilk zaferin mimarı oldular, bu uçaklar da muharebede devrim yapacaklar.”

Savunma Sanayii'nde de millileşmenin önemine vurgu yapan Bayraktar, "Son dönemde savunma sanayine baktığımızda, Türkiye yüzde 85 oranında yurt dışına bağımlıydı. Bütün insansız hava araçlarının ve askeri teçhizatların büyük bir kısmı yurt dışından geliyordu. Ama ilk defa bizim de çabalarımız ve gayretimizi gören Savunma Sanayii Başkanlığı dedi ki; biz en ufak da olsa, en önemsiz de olsa, en ufağından başlayarak milli insansız hava aracı projemizi başlatacağız” dedi.

‘O FIRILDAK SİSTEME UYSAYDIK, BU BAŞARI OLMAZDI'

Bayraktar TB-2'nin başarısına vurgu yapan Selçuk Bayraktar, şöyle konuştu:

"Biz başladığımızda öyleydi. Ya bizim düzenimize uyarsın. Ama adalete, ahlaka oturmayan hiçbir sosyal sistem aynen fizik kanunları gibi bir yerden sonra yıkılacak. Pisa kulesi üzerine birkaç kat daha çıkarsan yıkılacak. İşte sosyal sistemler de böyle. Onun da bazı kanunları var. Adalete, ahlaka, etiğe oturmayan hiçbir şeyin kalıcı bir şekilde sürdürülebilir olması mümkün değil. Kısa vadede kazanç getirebilir. Ama orta ve uzun vadede insanlık için bir kazanç, bir fayda getirmesi söz konusu değil. O yüzden nasıl yaptığınız ne yaptığınızdan çok daha önemli. Bize dendi ki; ‘Bu bürokrasinin koridorlarına uçacaksın'. Şayet o sisteme uymuş olsaydık, Türkiye'nin ne terörle mücadelesi vardı, ne milli İHA'ları vardı. Bütün sisteme İsrail hakimdi. İnsansız Hava Aracının ismi HERON'du Türkiye'de. İHA nedir bilinmiyordu. HERON deniliyordu. Şu anda dünyada İnsansız Hava Aracı yerine devlet liderleri, ‘Şurada BAYRAKTAR uçuyor' diyor. Ülke ismi vermeyeceğim. İHA demiyorlar, ‘BAYRAKTAR uçuyor' diyorlar. O fırıldak sisteme uysaydık, asla bunlar yoktu. Azerbaycan'daki başarı da yoktu.”

‘AĞABEYİMİ TUTUKLAMAYA KALKTILAR'

Çalışmalarında etik ve ahlaka verdikleri öneme vurgu yapan Bayraktar, yaşadıkları zorluklardan bahsederek, "Biz Baykar olarak ne diyoruz; Türkiye tam bağımsız ve müreffeh olsun diye, milli ve özgün insansız hava araçlarını inancımız gereği, etik ve ahlaka uyarak geliştiriyoruz. Bu bizim misyonumuz. Bir paradigmayı değiştiriyorsunuz, bakış açısını değiştiriyorsunuz. Savunma Sanayii ile ilgili millileşme yolunu takip edeceğiz denildi. Çünkü yabancılar bize bugün de olduğu gibi, ambargo uyguluyorlar, kullanımı kısıtlıyorlar. Yeri geldiğinde kontrolü başka türlü yapıyorlar. En ufağından başlayarak insansız hava araçlarını millileştireceğiz. O dönemde çok bunalttıkları dönemler oldu. 2009'da ağabeyimi tutuklamaya dahi kalktılar” ifadelerini kullandı.

‘BAYRAKTAR TB-2 19 ÜLKEYE İHRAÇ EDİLİYOR'

Baykar'ın dünyaya en fazla insansız hava aracı ihraç eden firma olduğunu söyleyen Bayraktar, “Bayraktar TB-2 bütün dünyaya nam saldı. Şu anda 19 ülkeye ihraç ediliyor. Dünyada en fazla ihraç edilen ve kendi sınıfının en yüksek performansına sahip bir sistemi var. Space X'in yaptığı inovasyona benziyor. Bir anlamda bu teknolojiyi, en gelişmişini, en fazla muharebe tecrübesine sahip insansız hava aracı olma özelliği taşıyor” diye konuştu.

Söyleşinin ardından, öğrencilerin yaptığı projelerin bulunduğu sergiyi gezen Bayraktar, geçen yıl ekim ayında hayatını kaybeden babası Özdemir Bayraktar'ın adının verildiği TEKNOFEST Atölyesi'nin de açılışını gerçekleştirdi. DHA .