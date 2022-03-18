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TIMETURK / GÜNDEM / Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşları azaltma kararı

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşları azaltma kararı

İstanbul'daki kar yağışı nedeniyle Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda 19 ve 20 Mart'a uçuş azaltma kararı alındı.

1 Saat Önce
2022-03-18 21:46:52
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşları azaltma kararı

İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) kararıyla Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 19-20 Mart tarihlerinde uçuş kısıtlamasına gidildi.

Bu kapsamda seferler, 19 Mart'ta yüzde 25 oranında, 20 Mart'ta ise saat 05.00 ile 14.59 arasında yüzde 10 oranında kısıtlanarak gerçekleştirilecek.

Alınan kararın ardından konuya ilişkin Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş.'den (HEAŞ) yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Sabiha Gökçen Havalimanında beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlarında, 19 Mart 2022 tarihinde tüm gün için yüzde 25 oranında, 20 Mart 2022 tarihinde saat 05.00 ile 14.59 arasında yüzde 10 oranında uçuş iptali yapılmasına karar verilmiş olup, tüm yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu, ilgili havayolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir."

AA .

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