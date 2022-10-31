Rusya tahıl anlaşmasından çekildi, Erdoğan’dan ilk yanıt geldi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan 8. Türk Tıp Dünyası Kurultayı'nda yaptığı konuşmada 'Rusya tahıl anlaşmasını askıya alsa da biz elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da 8. Türk Tıp Dünyası Kurultayı ve Tıp Tarihine/Ortak Geçmişe Vefa Ödül Töreni'nde konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar;

Türkovac aşısıyla 9 ülke arasına girildiğini söyleyen Erdoğan,"Kanser hastalıklarında ve tedavisi konusunda önemli çalışmalar yürütüyoruz. Yerli ve milli Türkiye Yüzyılı vizyonu çerçevesinde amacımız ülkemizi sağlık alanında zirveye çıkarmaktır." ifadelerini kullandı.

"Geçtiğimiz günlerde açıkladığımız Türkiye Yüzyılı'nı kendimizle birlikte Türk dünyası başta olmak üzere tüm dost ve kardeşlerimizle ortak geleceğimizin vizyonu olarak tasarlıyoruz" diyen Erdoğan, "Tıbbi cihaz alanında ithalatın ihracatı karşılama oranını yüzde 55'e çıkardık. Sağlıkta dijitalleşmeyi ve verdiğimiz hizmetleri yakın coğrafyamızla paylaşıyoruz. Teşhis ve tedavi hizmetlerimizi küresel seviyede söz sahibi olmayı sağlayacak bir aşamaya çıkarmayı amaçlıyoruz." açıklamasında bulundu.

RUSYA'NIN TAHIL ANLAŞMASINI ASKIYA ALMASI

Rusya'nın tahıl anlaşmaısndan çekilmesini değerlendiren Erdoğan, "İstanbul'da kurduğumuz mekanizmayla Ukrayna buğdayının 9,3 milyon tonunu dünyanın hizmetine sunarak, gıda krizinin nispeten azaltılmasını sağladık. Rusya anlaşmasından çekilse de biz elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz." dedi.