Rusya'nın Ukrayna'yı işgali Wikipedia tarafından onaylandı!

Wikipedia 'Rus Ukrayna krizi' başlığıyla yayınladığı belgelerini 'Rusya'nın Ukrayna'yı işgali 2022' olarak değiştirdi.

24 Şubat 2022 tarihinde Rusya, Ukrayna'ya karşı savaş girişiminde bulundu. Wikipedia bu durumu; "24 Şubat 2022'de Rusya, Ukrayna'yı işgal etmeye başladı." sözleriyle tanımladı.

İşgal, uzun bir askeri yığınağın ardından başladı. Harekât, işgalden önceki günlerde Rusya'nın kendi kendini ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti'ni tanıması, ardından 21 Şubat 2022'de Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin Doğu Ukrayna'nın Donbas bölgesine girişi ile başladı.

Ukrayna Rusya krizi

1991'de Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından, Ukrayna ve Rusya yakın bağlarını korumaya devam etti. 1994 yılında Ukrayna nükleer cephaneliğini terk etmeyi kabul etti ve Rusya, Birleşik Krallık ve ABD, Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne veya siyasi bağımsızlığına yönelik tehditlere veya güç kullanımına karşı bir güvence verecektir.

Beş yıl sonra Rusya, "her bir katılımcı Devletin doğasında bulunan, ittifak anlaşmaları da dahil olmak üzere güvenlik düzenlemelerini, geliştikçe seçme veya değiştirme özgürlüğünü yeniden teyit ettiği" Avrupa Güvenlik Şartı'nın imzacılarından biriydi.

Mart ve Nisan 2021'de Rusya, Ukrayna sınırına yaklaşık 100.000 asker ve askeri teçhizatı yığdı ve ülkenin 2014'te Kırım'ı ilhak etmesinden bu yana en yüksek kuvvet seferberliğini uyguladı.

Rusya kısım kısım geri çekilse de krizinson bulmadığı anlaşılıyordu. 1 Şubat 2022 tarihinde Rusya, ayrılıkçı Luhansk ve Donetsk bölgelerinin bağımsızlığını tanıdı. Kriz, yorumcular tarafından Soğuk Savaş'tan bu yana yaşanan en yoğun krizlerden biri olarak tanımlandı.

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