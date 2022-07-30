RTÜK'ten Netflix'in büyük tepki çeken dizisi ile ilgili açıklama

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Netflix'te yayınlanan 'Jurassic World Kretase Kampı' dizisi hakkında inceleme başlatıldığını duyurdu.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Netflix'te yayınlanan 'Jurassic World Kretase Kampı' hakkında inceleme başlatıldığını bildirdi.

Şahin, mesajında şun ifadeleri kullandı:

"RTÜK olarak dijital platformları yakından takip ediyoruz. Çocuk ve gençleri olumsuz etkileyebilecek, değerlerimizi hiçe sayan içeriklere müsaade etmemekte kararlıyız. Bu bilinçle, Netflix platformunda yayınlanan Jurassic World Kretase Kampı adlı yapım hakkında inceleme başlatılmıştır.”