Rasim Özdenören nereye defnedildi? Rasim Özdenören'in mezarı nerede?

Rasim Özdenören nereye defnedildi? Türk edebiyatının unutulmaz oluşumlarından biri olan Yedi Güzel Adam'ın son temsilcisi, son yolculuğuna uğurlandı. Peki Rasim Özdenören'in mezarı nerede? İşte detaylar...

Türk edebiyatının unutulmaz oluşumlarından biri olan Yedi Güzel Adam'ın son temsilcisi, son yolculuğuna uğurlandı. Peki Rasim Özdenören'in mezarı nerede? İşte detaylar...

Rasim Özdenören nereye defnedildi

Rasim Özdenören'in cenaze namazı Eyüp Sultan Camii'nde ikindi namazından sonra kılındı. Namazı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı. Özdenören'in cenazesi Eyüp Sultan Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Rasim Özdenören'in mezarı nerede?

RasimÖzdenören'in cenazesi Eyüp Sultan Mezarlığı'nda defnedildi.

Cumhurbaşkanı cenazesine katıldı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rasim Özdenören için; “Çok çok farklı bir insan adeta medeniyetimizin inşasında ayrı bir konumu, ayrı bir yeri olan insan böyle bir abimizi, böyle bir büyüğümüzü bugün hep birlikte maşallah Hakk'a uğurluyoruz” şeklinde konuştu.