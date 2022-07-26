PTT personel alım başvurusu ne zaman? 2022 PTT personel alımı hangi ayda yapılacak? PTT 55 bin personel alım haberi

PTT personel alım başvurusu ne zaman? PTT personel alımı yapacağını aylar öncesinden duyurmuştu. Personel açığının yaşandığı şubeler için kargo dağıtım elemanı ve vezne görevlisi alımı yapacaktı. Peki ama PTT personel alımı kesinleşti mi 2022 PTT personel alımı hangi ayda yapılacak? İşte PTT 55 bin personel alım haberi...

PTT personel alımı yapacağını aylar öncesinden duyurmuştu. Personel açığının yaşandığı şubeler için kargo dağıtım elemanı ve vezne görevlisi alımı yapacaktı. Peki ama PTT personel alımı kesinleşti mi 2022 PTT personel alımı hangi ayda yapılacak? İşte PTT 55 bin personel alım haberi...

PTT personel alım başvurusu ne zaman?

PTT şubelerine yapılacak alımların tarihi henüz netleşmedi. Türkiye genelinde yapılacak olan alımların 55 bini aşacağı tahmin ediliyor.

PTT başvurusu nasıl yapılır?

Kişiler gerekli şartları taşıdığı takdirde kurumların uygulayacağı sınav veya mülakatlara katılım sağlayarak, başarı sağlanması halinde belli bir kadroda işe alınacaklar. Aynı zamanda her yıl PTT kendi web sitesi üzerinden ya da konuyla alakalı farklı sitelerinde alım yapılacak personel sayısı ile vatandaşları bilgilendirmektedir.

2022 PTT personel alımı hangi ayda yapılacak?

Bu yıl yapılacak olan alımların hangi ayda olacağı açıklanmadı.Detaylar bekleniyor.