DSİ bekçi alımları nasıl yapılır? DSİ bekçi alımı hangi illerde yapılacak? DSİ bekçi alım şartları neler?

DSİ bekçi alımları nasıl yapılır? Devlet Su İşleri 50 bekçi alımı yapacağını duyurdu. Resmi Gazete'de de yayımlanan ilanın şartları ve başvuru ekranı araştırılıyor. Peki DSİ bekçi alım şartları neler? DSİ iş başvurusu nereden yapılır? İşte detaylar...

Devlet Su İşleri 50 bekçi alımı yapacağını duyurdu. Resmi Gazete'de de yayımlanan ilanın şartları ve başvuru ekranı araştırılıyor. Peki DSİ bekçi alım şartları neler? DSİ iş başvurusu nereden yapılır? İşte detaylar...

DSİ bekçi alımları nasıl yapılır?

Devlet Su İşleri Bekçi alımı başvuruları İŞKUR üzerinden yapılıyor. Başvuru ekranına ulaşmak için TIKLAYINIZ...

Devlet Su İşleri bekçi alımı ne zaman?

Devlet Su İşleri bekçi alımının 25 - 29 Temmuz 2022 tarihleri arasında yapılacağı belirtildi.

Detaylı bilgi için aşağıda yer alan habere tıklayınız.

DSİ bekçi alım şartları neler?

Sürekli işçi kadrolarına başvuran adayların aşağıdaki şartları taşımaları ve belgelendirmeleri gerekmektedir;

2527 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak kaydı ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartlarını taşımak.

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine göre; affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

18 yaşını tamamlamış olmak.

İlan tarihi olan 25/07/2022 tarihi itibariyle en fazla 40 yaşında olmak. (25/07/1982 tarihinden sonra doğmuş olmak)

Son başvuru tarihi itibariyle en az lise ve dengi okul mezuniyet belgesine sahip olmak.

Askerlik ile ilişiğinin olmadığını belgelendirmek.

5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun Gereğince geçerliliği devam eden Silahlı Özel Güvenlik belgesi ve kartına sahip olmak.

Güvenlik Görevlisi olarak çalışmasına engel olacak aklen ve ruhen sağlık problemi olmadığı diğer ifade ile hastalığının/engel durumunun bulunmadığı, arazi şartlarında çalışabilir olduğuna ilişkin tam teşekküllü Devlet Hastanesinden alınmış sağlık kurulu raporuna sahip olmak. (Atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir).

Sağlık Bakanlığından onay almış, Psikoteknik merkezlerince düzenlenmiş Psikoteknik raporuna sahip olmak.

İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak.

7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu hükümleri gereğince arşiv araştırması sonucuna göre atamaya engeli bulunmamak.

Atamaya engel adli sicil kaydı bulunmamak.

Adaylar, göreve başladıktan sonra 3 (üç) yıl nakil talebinde bulunamayacaklardır.

Güvenlik görevlileri (silahlı) olarak istihdam edileceğinden, yukarıda belirtilen şartlara ilave olarak, 5188 sayılı Kanun'un 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (1), (2) ve (3) alt bendindeki şartlar ile (f), (g) ve (h) bendindeki şartları taşıyor olmak. diğer bir ifadeyle Silahlı Özel Güvenlik belgesi ve kartına sahip olmak .