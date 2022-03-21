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Polisten kaçarken yola el bombası attılar
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TIMETURK / GÜNDEM / Polisten kaçarken yola el bombası attılar

Polisten kaçarken yola el bombası attılar

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde polisten kaçan otomobilden yol kenarına el bombası atan 2 şüpheli yakalandı.

16 Dakika Önce
2022-03-21 20:39:34
Polisten kaçarken yola el bombası attılar

Çaylı Mahallesi'nde polis ekipleri, şüphelendikleri bir otomobili durdurarak arama yapmak istedi. Güvenlik güçlerinin "dur" ihtarına uymayıp kaçan otomobilden yol kenarına el bombası atıldı.

Yaklaşık 5 dakikalık kovalamacanın ardından durdurulan araçtaki 2 şüpheli gözaltına alındı. Araçta arama yapan polis, bir miktar uyuşturucu da ele geçirdi.

Yol kenarına atılan ve patlamayan el bombası, incelemenin ardından şüphelilerle birlikte emniyete götürüldü. AA .

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