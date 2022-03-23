Otoyollarda OGS dönemi sona eriyor

31 Mart'tan itibaren otoyol ve köprülerde sadece HGS geçerli olacak. OGS cihazları ise artık kullanılmayacak. Şu ana kadar OGS kullanıcılarının yüzde 30'u hesaplarını değiştirdi. 800 bin kişinin daha bu süreçte geçiş yapması bekleniyor.