Milyonlarca veli gündeme gelen okulların kapatılmasına ilişkin detayları merak ediyor. Okullar kapanacak mı? Yüz yüze eğitime ara mı verilecek? Online eğitime mi geçilecek? Milli Eğitim Bakanı Özer, okulların kapanması ya da online eğitime geçilmesi konusu hakkındaki detayları paylaştı. Peki ama okullar ne zaman kapanacak? İşte detaylar...

Milyonlarca veli gündeme gelen okulların kapatılmasına ilişkin detayları merak ediyor. Okullar kapanacak mı? Yüz yüze eğitime ara mı verilecek? Online eğitime mi geçilecek? Milli Eğitim Bakanı Özer, okulların kapanması ya da online eğitime geçilmesi konusu hakkındaki detayları paylaştı. Peki ama okullar ne zaman kapanacak? İşte detaylar...

Okullar kapanacak mı?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okulların kapanacağına ilişkin sorulan sorulara yanıt verdi. Özer "Geliştirdiğimiz sistemde sınıf bazlı süreci yönettik, vaka ve yakın temasları takip ederek sadece sınıf düzeyinde yüz yüze eğitime 10 gün ara verdik. Şu ana kadar süreç oldukça başarılı devam etti. Yaklaşık 4 aydan beri kesintisiz haftada 5 gün eğitime devam edebildik. Bu süreçte okullarda kapatılan sınıf sayısı toplamda yüzde 1'in çok çok altında seyretti. Bugün sadece 1524 sınıfımızda yüz yüze eğitime ara verildi. 850 bin sınıfımızın olduğu göz önüne alındığında bu rakam oldukça düşük." yanıtını verdi.

Yüz yüze eğitime ara mı verilecek?

Bakan Özer yüz yüze eğitimin durdurulacağına ilişkin çıkan haberler için; " "Yeni varyantlar ortaya çıktığında hemen ilk akla gelenin okulların yüz yüze eğitime ara vermesi tartışmalarını yersiz buluyorum." yanıtını verdi.

Online eğitime mi geçilecek?

Son ana kadar yüz yüze eğitimin yapıalcağını vurgulayan Özer, "Tüm ülkeler, okul dışı ortamlarda önlemleri sıkılaştırarak okulları açık tutmak için her türlü önlemi almaya çalışırken biz de aynı kararlılıktayız. Ancak okul dışı ortamlardaki önlemlere daha fazla ağırlık vermeliyiz. Dolayısıyla, şu an itibarıyla yüz yüze eğitime ara verme gündemimizde değil. Elbette süreci yakından takip ediyoruz. Okullarda maske, mesafe ve hijyene daha fazla önem veriyoruz." dedi.

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.