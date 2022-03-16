Narkotik'ten, 'uyuşturucu kullanım yaşı' haberine ilişkin açıklama

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, uyuşturucu kullanım yaşının ortaokul çağına kadar indiğine yönelik medyada yer alan habere ilişkin açıklama yaptı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, bugün aktarılan bir haberde, uyuşturucuyla mücadelede alınan tedbir ve yürütülen projelere rağmen olumsuz sonuçlar alındığı izlenimi verilmeye çalışıldığı bildirildi. Söz konusu haberlere, 2020 ve 2021 yıllarının Türkiye Uyuşturucu Raporu'nda yer alan Sağlık Bakanlığı yataklı tedavi verilerinin kaynak olarak verildiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Haberde, uyuşturucu tedavisi görenlerin yüzde 47,8'inin zorunlu eğitim çağı ortaokul ve lise öğrencisi olduğu, 15 yaş altı ortaokulda kullanım oranın yüzde 14'e çıktığı ve 2020 raporunda 15 yaş altı uyuşturucu kullanım oranı yüzde 0,4 iken 2021 raporunda aynı yaş kullanım oranının 37,4'ü gördüğü ifade edilmiştir. Haberde yer alan 'tedavi görenlerin yüzde 47,8'inin ise 19 yaş altı, yani ortaokul ve lise, zorunlu eğitim çağında olması gerektiği dikkat çekti' şeklindeki ifade, eldeki verilerden araştırılmış; ancak bu rakamı doğrulayacak herhangi bir istatistik bulunamamıştır. 19 yaş altı yataklı tedavi görenlerde yüzde 47,8 olarak iddia edilen bu rakam, 2020 Türkiye Uyuşturucu Raporu'nda yüzde 12,1, 2021 Türkiye Uyuşturucu Raporu'nda ise yüzde 13,2 olarak yer almıştır."

Haber metninin 'Bağımlı Yaşı Düşüyor' başlığı altında bağımlılık oranlarının, 15 yaş altı yüzde 14, 15- 19 yaş arası yüzde 37,4, 20- 24 yaş arası yüzde 28, 25- 29 yaş arası yüzde 11,4 ve 15- 24 yaş arası yüzde 71 olarak aktarıldığı belirtilen açıklamada, 2020 yılı Türkiye Uyuşturucu Raporu'na dayanarak söz konusu rakamların, yataklı tedaviye başvuranlar değil, ilk kullanım yaşı yüzdesi olduğu aktarıldı. Yataklı tedaviye başvuranların oranı 15 yaş altında yüzde 0,4, 15- 19 yaş arasında yüzde 12,9, 20- 24 yaş arasında yüzde 21,2, 25- 29 yaş arasında yüzde 30,1 ve 15- 24 yaş arasında yüzde 34,1 olarak açıklandı.

Açıklamanın devamında, "Haber metninin 'İnternetten Alıyorlar' başlığı altında sunulan bölümde, internetten uyuşturucu alınmasına ilişkin herhangi bir veri konmamıştır. Ayrıca ayını başlık altında bulunan 'ilk deneme yaşı yüzde 23'le 15 yaş altı' verisi, üretilen raporlarımızın hiçbirinde bulunmamaktadır. Haberde TÜİK 2019 yılı Türkiye geneli 15 yaş altı nüfus oranı olan yüzde 23,1'in kullanıldığı değerlendirilmektedir. 'Yüzde 85 sokak satıcısından alıyor' spotundaki rakam 2019 yılında yapılan NARKOLOG çalışmasında madde kullanıcıların 'genel temin şekli' bakımından doğrudur. Ancak bu rakam, toplumun ve ailelerin dikkatinin çekilmesi bakımından 'ilk temin şekli' ile birlikte gösterilmelidir. Çünkü maddeyi ilk temin şekli, 2019 yılında yüzde 75,1, 2020 yılında yüzde 75,9, 2021 yılında ise yüzde 78,3'lük oranla arkadaş ve yakın çevresidir. Yapılan haberde doğru olan bazı rakamalar birbirine karıştırılarak olumsuz bir algı oluşturulmaya çalıştırılmış, hiçbir raporumuzda bulunmayan veriler ise varmış gibi gösterilmiştir. Haberde çarpıtılarak verilen ve dezenformasyon amacı taşıdığı yapılmış yorumuna, 2020 Türkiye Uyuşturucu Raporu'nun 96'ncı 2021 Türkiye Uyuşturucu Raporu'nun ise 86'ncı sayfalarından ulaşılabilir" ifadelerine yer verildi. DHA .