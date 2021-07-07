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Muş'ta evlat nöbetindeki anneden HDP'ye tepki

Muş'ta, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan evlat nöbetindeki aile sayısı, 8’e yükseldi. HDP binası önünde eylemi sürdüren annelerden Gülbahar Teker, HDP il binasına girmek istedi. Polisin engellediği anne, 'HDP, PKK bizden ne istiyor. Ben korkmuyorum. Ciğerim bitti. Bir çocuğum hasta, bir çocuğumu da dağa götürdüler. Lanet olsun HDP'ye' dedi.

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07.07.2021 14:57:17
Muş'ta evlat nöbetindeki anneden HDP'ye tepki

Terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan çocukları için her hafta çarşamba günü HDP il binası önünde evlat nöbeti tutan aile sayısı, 12'nci haftada 8'e çıktı. Özcan ve Teker ailelerinin başlattığı evlat nöbetine, bu hafta Baykaya ailesi de katıldı. Bulanık ilçesindeki Gülyanı köyünde 2015 yılında 15 yaşındayken dağda çobanlık yaptığı sırada kaçırılan oğlu Azat Baykaya için nöbet tutan anne Ribabşah Baykaya, çocuklarının kendilerine verilmesini istedi.

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HDP binası önündeki nöbeti 12'nci haftaya giren Gülbahar Teker, oğlu Muhammed Emin Teker'in acısına dayanamadığını söyledi. HDP binasına girmek isteyen anneyi polis engelledi. HDP ve PKK'ya lanet okuyan Teker, “Yeter, yeter bu HDP bizden ne istiyor. Bu PKK bizden ne istiyor. Ben korkmuyorum. Ciğerim bitti. Bir çocuğum hasta, bir çocuğumu da dağa götürdüler. Lanet olsun HDP'ye. Bayram, seyran bizlere yok. Muhammed, oğlum seni bekliyorum. Kurban Bayramı yaklaştı, ben 8 yıldır seni görmedim. Kardeşin şu an rahatsız ve Elazığ'da tedavi görüyor. Gel oğlum benim, seni bekliyorum. Sen gelene kadar ben buradan kalkıp, gitmiyorum” diye konuştu.

DHA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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