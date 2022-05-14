DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
EYT mitingi nerede? EYT mitingi ne zaman, saat kaçta başlayacak? 15 Mayıs 2022 Emeklilikte Yaşa Takılanlar mitingi yapılacak mı?
AFAD aracı ile motosiklet çarpıştı: 2 ölü
Spor Toto 1. Lig'de küme düşen 3 takım daha belli oldu
İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
Kalın'dan NATO açıklaması
Endülüs'ün masal dünyası sarayı: El Hamra
Başarılı İş İnsanı Mehmet Karataş; “İhracat Rakamları Çok İyi”
ANKAF Genel Başkanı Sadullah Alagöz: “Hedefler geliştirilirken belirli ve net olunmalı”
İş insanı Hasan Narınç Kimdir? Nereli? Kaç Yaşında
MSB: 3 terörist etkisiz hale getirildi
Standard & Poor's’dan kripto düşüşü açıklaması
Hindistan buğday ihracatını yasakladı
Bolu tüneli İstanbul yönü trafiğe kapatılacak
Türkiye'den 'topraksız ve dikey tarım' hamlesi
ABD'de NBA maçı sonrası silahlı saldırı

TIMETURK / GÜNDEM / MSB: 3 terörist etkisiz hale getirildi

MSB: 3 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu'nda 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

2 Saat Önce
2022-05-14 18:38:29
MSB: 3 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Pençe-Kilit Operasyonu'nun başarıyla devam ettiği belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör örgütü PKK'nın inlerini yerle bir etmeye devam ediyor. Başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu'nda 3 PKK'lı terörist daha SİHA'larımız tarafından etkisiz hale getirildi. Bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 85'e yükseldi."

  .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş