Mine Kırıkkanat'ın Hun İmparatoru Attila ile ilgili sözleri sosyal medyanın gündeminde
Cumhuriyet gazetesi yazarı Mine G. Kırıkkanat'ın, Hun İmparatoru Attila ile ilgili kaleme aldığı yazı sosyal medyada gündem oldu.
2021-07-19 21:29:33
Cumhuriyet gazetesi yazarı Mine G. Kırıkkanat'ın, Hun İmparatorluğu hükümdarı Attila'ya yönelik "Günümüz babalarının beslediği çapulcu çetelerinden birkaç kat daha fazla harami besleyen, büyücek bir mafya babasıydı, o kadar.” sözleri sosyal medyada tepki topladı.
İşte Kırıkkanat'ın sözlerine gelen tepkilerden bazıları:
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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