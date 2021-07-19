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Mine Kırıkkanat'ın Hun İmparatoru Attila ile ilgili sözleri sosyal medyanın gündeminde
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Mine Kırıkkanat'ın Hun İmparatoru Attila ile ilgili sözleri sosyal medyanın gündeminde

Cumhuriyet gazetesi yazarı Mine G. Kırıkkanat'ın, Hun İmparatoru Attila ile ilgili kaleme aldığı yazı sosyal medyada gündem oldu.

48 Dakika Önce
2021-07-19 21:29:33
Mine Kırıkkanat'ın Hun İmparatoru Attila ile ilgili sözleri sosyal medyanın gündeminde

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Cumhuriyet gazetesi yazarı Mine G. Kırıkkanat'ın, Hun İmparatorluğu hükümdarı Attila'ya yönelik "Günümüz babalarının beslediği çapulcu çetelerinden birkaç kat daha fazla harami besleyen, büyücek bir mafya babasıydı, o kadar.” sözleri sosyal medyada tepki topladı.

İşte Kırıkkanat'ın sözlerine gelen tepkilerden bazıları:

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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