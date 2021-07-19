Cumhuriyet yazarı Kırıkkanat’tan Hun İmparatoru Atilla hakında tepki çekecek ifadeler…

Cumhuriyet yazarı Mine Kırıkkanat, Hun İmparatorluğu hükümdarı Atilla’yı çirkin sözlerle suçladı. Kırıkkanat, Atilla’nın ‘günümüz babalarının beslediği çapulcu çetelerinden birkaç kat daha fazla harami besleyen, büyücek bir mafya babası’ olduğunu iddia etti.

Cumhuriyet yazarı Mine Kırıkkanat, bugün yayımlanan yazısında Hun İmparatorluğu hükümdarı Atilla'yla ilgili tepki çekecek ifadeler kullandı.

Atilla hakkında “günümüz babalarının beslediği çapulcu çetelerinden birkaç kat daha fazla harami besleyen, büyücek bir mafya babasıydı, o kadar.” ifadelerini kullanan Kırıkkanat, ““Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz” düsturundan hareket edersek, tarihte Atilla ordularının yaptıklarıyla Alaattin Çakıcı'nın, Kürşat Yılmaz'ın, Dündar Kılıç ya da iktidarla ters düşüp itirafçı olmasaydı muhaliflerin kanını içecek Sedat Peker vb. gibi herhangi bir mafya babasının etkinlikleri arasında yalnızca çap farkı, gömlek üstünlüğü görürüz.” iddiasında bulundu.

‘HARAMİ ORDUSUYLA YAĞMALAMIŞTIR'

Kırıkkanat şöyle devam etti:

“Nedir Atilla'nın becerileri?

Macaristan'da barbar Kral Rugas'ın yerine geçen Atilla'nın ilk işi, öz kardeşi ve rakibi Bleda'yı temizlemek olmuştur. Çevresine akın akın toplanan harami ordusuyla Balkanlar'a saldırmış, haraç veren topluluklara dokunmayıp haraç vermeyi kabul etmeyen halkları yağmalamıştır. Örneğin II. Theodosius'tan iki kez haraç alıp Konstantinopolis'in yönetimindeki Balkan topraklarına ilişmemiştir. Fransa'da Metz kentini yağmalamış, haraç ödeyen Troyes kentini rahat bırakmıştır.

İtalya'da Aquilleo, Milano, Podova bölgelerini talan edip Papa Birinci Leo'nun verdiği haracı cebe atınca, Macaristan'daki inine dönmüş, döner dönmez ölmüş, öldükten hemen sonra da kurduğu sözümona imparatorluk darmadağın olmuştur.

Yasalar mı yazdırmıştır Atilla? Kayıtlı kuyutlu, gelenekli görenekli devlet falan mı kurmaya çalışmıştır? Yok canım! Vergi bile toplamamıştır. Harami ordularıyla ayakta tuttuğu ekonomi sistemi, BAŞKASININ KURDUĞU sistemden haraç, başkasının uygarlığını yağma ve birikimini talana dayalıdır.

‘MİLLİ CÜRÜM FEDERASYONU'

Bizdeki mafya babalarının birbirlerine düşmeyip bir “Milli Cürüm Federasyonu” çatısı altında birleştiğini düşünün, işte öyle bir şeydir Atilla'nın harami imparatorluğu.

Atilla, bir Hun mafyası imparatorudur. Ancak bizim tarih kitapları Atilla'nın Hunların başına geçmiş bir Türk olduğunu övünçle yazarlar.

‘YAĞMACI BARBAR'

Batılılar uydurmuş da biz onlardan mı ithal etmişizdir Atilla'nın Türklüğünü; yoksa biz mi sahip çıkarak inandırmışızdır Batı'yı Atilla'nın Hunları yöneten bir Türk olduğuna, doğrusu bilmiyorum. Ama bildiğim ve emin olduğum tek gerçek, her Batılının bilinçaltında Türk sözünün önce Atilla'yı çağrıştırdığıdır. Atilla deyince de Avrupa'yı kasıp kavuran, yangın yerine çeviren bir yağmacı barbarı anımsarlar.

Zaten bizim ellerde doğan, yaşayan ve Orta Asya'daki etnik kökenlerle hiç ilgisi kalmayan Türklerin, niçin ve ısrarla ne kadar çekik gözlü Moğol, Hun vb. varsa hepsini atalarımız diye bağırlarına basmasını, yakıp yıkmaktan oluşan tarihlerine sahip çıkmasını, hatta övünmesini ve onun bunun malını iç etmekten oluşan cengâverlik becerileriyle böbürlenmesini asla anlayamadım.

Aslında anlıyorum da insan olarak kabullenemiyorum anladığımı. Yoksa anlamayacak ne var? Aynı Türkiye, bugünün çetecilerine, çapulcularına, mafyacılarına, hırsızlarına ve hatta katillerine de “Türkiye seninle gurur duyuyor!” diye bağırıyor, gurur da duyuyor.”

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.