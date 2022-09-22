Meteoroloji'den kuvvetli sağanak uyarısı

Meteoroloji'nin son hava durumu tahminlerine göre; Marmara, Karadeniz, İç Anadolu, Akdeniz ve Doğu Anadolu bölgeleri gök gürültülü sağanak yağışın etkisi altında.

Yağışların Marmara'nın doğusu, Karadeniz kıyıları, Karabük, Kastamonu, Sivas, Adana, Osmaniye, Kırklareli, Tokat, Yozgat, Kayseri, Hatay ve Kahramanmaraş'ta kuvvetli olması bekleniyor. Diğer yandan Marmara, Kuzey Ege ve orta Karadeniz çevrelerinde kuvvetli poyraz etkili olacak. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4 ila 8 derece altında seyretmesi tahmin ediliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre:

Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Karadeniz, (Eskişehir hariç) İç Anadolu, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu ile Antalya, Gaziantep, Kilis, Batman ve Siirt çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Marmara'nın doğusu, (Sinop hariç) Karadeniz kıyıları, Karabük, Kastamonu, Sivas, Adana ve Osmaniye çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı kesimleri, Tokat ve Kayseri'nin doğu ilçeleri, Hatay kıyıları ve Kahramanmaraş'ın batı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının; kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin 4 ila 8 derece altında, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kuzey Ege kıyıları ile Sinop ve Samsun çevrelerinde kuzeyli yönlerden, Doğu Akdeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Marmara'nın doğusu, (Sinop hariç) Karadeniz kıyıları, Karabük, Kastamonu, Sivas, Adana ve Osmaniye çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı kesimleri, Tokat, Yozgat ve Kayseri'nin doğu ilçeleri, Hatay kıyıları ve Kahramanmaraş'ın batı kesimlerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI

Rüzgarın; Marmara, Kuzey Ege kıyıları ile Sinop ve Samsun çevrelerinde kuzeyli yönlerden, Doğu Akdeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak (30-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden itibaren kıyı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DİYARBAKIR °C, 30°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğleden sonra kuzey ve doğu çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı .