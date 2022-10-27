Meslek odalarına TTB neşteri! Alternatif odalar gelecek

Temmuz 2020’de ‘çoklu baro’ yasasını Meclis’ten geçiren AK Parti ve MHP, Kovid-19 salgını nedeniyle üzerinde bir süredir çalışma yaptığı TTB’nin yapısına ilişkin yasal değişikliği rafa kaldırmıştı. AK Parti kanadında meslek örgütlerinin, Türkiye Barolar Birliği’nde olduğu gibi delege yapısının değiştirilmesi ve alternatif “meslek odalarının” kurulması başlığı öne çıkıyor.

TIMETURK | HABER MERKEZİ

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın, “TSK'nın PKK'ya karşı yürütülen sınırötesi operasyonlarda kimyasal silah kullanıldığı iddialarının soruşturulması gerektiği” yönündeki sözleri sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilgili bakanlara “meslek örgütlerinde yeni bir yapıya geçilmesine yönelik mevzuat çalışması” talimatı verdiğini açıklaması, gözleri AK Parti'de başlatılacak yeni yasa çalışmasına çevirdi.

Milliyet'in haberine göre; AK Parti kanadında meslek örgütlerinin, Türkiye Barolar Birliği'nde olduğu gibi delege yapısının değiştirilmesi ve alternatif “meslek odalarının” kurulması başlığı öne çıkıyor.

RAFA KALKMIŞTI

İki yıl önce, eski Ankara Barosu yönetiminin Diyanet İşleri Başkanı ile ilgili yaptığı açıklama üzerine Temmuz 2020'de “çoklu baro” yasasını Meclis'ten geçiren AK Parti ve MHP, Kovid-19 salgını nedeniyle üzerinde bir süredir çalışma yaptığı TTB'nin yapısına ilişkin yasal değişikliği rafa kaldırmıştı.

Çoklu baro düzenlemesinin hayata geçmesinden birkaç ay sonra ise TTB'nin Kovid-19 verileri ile ilgili açıklamaları üzerine MHP lideri Devlet Bahçeli TTB'nin kapatılmasını istemiş, Erdoğan da TTB için “terörle iç içe” ifadesini kullanmıştı. Son olarak TTB Başkanı Fincancı geçtiğimiz günlerde TSK'nın PKK'ya yönelik sınır ötesinde yaptığı operasyonlarda kimyasal silah kullandığı yönündeki iddiaların soruşturulması gerektiğini söylemiş; Erdoğan bu açıklamaya çok sert tepki göstermişti.

"DEĞİŞMESİNİ SAĞLAYACAĞIZ"

Erdoğan pazartesi günü yapılan kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, “Bakanlarımıza, Tabipler Birliği başta olmak üzere meslek örgütlerinde yeni bir yapıya geçilmesine yönelik mevzuat çalışmalarının hızlandırılması talimatını verdim. Tabipler Birliği Başkanı ile ilgili yargı harekete geçmiştir. Bu ismin (TTB) gerekirse yasal düzenlemeyle değiştirilmesini sağlayacağız” demişti.

KAPATILSIN TALEBİ

Bahçeli de grup toplantısında Fincancı'nın vatandaşlıktan çıkarılmasını istemiş, TTB'nin kapatılması talebini yinelemişti.

DETAYLAR ORTAYA ÇIKIYOR

Erdoğan'ın açıklaması sonrası gözler AK Parti'de başlatılacak yeni yasa çalışmasına çevirdi. AK Parti kaynakları, Bahçeli'nin anayasa değişikliği gerektiren “kapatılsın” talebine karşılık, Erdoğan'ın dile getirdiği “Türk ve Türkiye ifadelerinin meslek örgütlerinin isminden çıkarılması veya meslek örgütlerinin yapısının değiştirilmesi için kuruluş kanunlarında değişiklik yapılması” üzerine yoğunlaşılacağına işaret ediyor. Bu kapsamda AK Parti kanadında meslek örgütlerinin, Türkiye Barolar Birliği'nde olduğu gibi delege yapısının değiştirilmesi ve alternatif “meslek odalarının” kurulması başlığı öne çıkıyor. .