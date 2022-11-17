Murat Dalkılıç ile olan evliliğini 2015 yılında sonlandıran Merve Boluğur uzun süre birlikte olduğu sevgilisi Mert Aydın ile 2 Ekim'de Fuat Paşa Yalısı'nda kıyılan nikahla evlenmişti. Çiftin ayrıldığı iddiaları konuşulmaya başlanmışken Merve Boluğur'dan flaş açıklama geldi. Boluğur açıklamasında 'olmadı' dedi. Magazin gündemini yakından takip edenler Merve Boluğur boşandı mı, neden boşanıyor? Merve Boluğur kimle evlendi? Merve Boluğur Mert Aydın ayrıldı mı? sorularına yanıt aramaya başladı.

Merve Boluğur boşandı mı? Neden boşanıyor? Merve Boluğur kimle evlendi? Merve Boluğur Mert Aydın ayrıldı mı? Oyuncu ve şarkıcı Merve Boluğur'un evliliği çatırdıyor. Son günlerin en çok konuşulan isimi olan Merve Boluğur sosyal medaydan takipçilerinin sorularına verdiği yanıtlarla bir kaz daha gündem oldu. Evliliğinin iyi gitmediği sinyalini veren Merve Boluğur sosyal medyadan bir takipçisinin sorusuna ""Adam ettiklerimiz yüzümüze bakmaz oldu ya da önemsemez... Çoğu sayemde bir yere geldi. Bundan sonra kimseye büyük iyiliklerde bulunmayacağım" diyerek yanıt verdi. Bu cevabın ardından Merve Boluğur Mert Aydın ayrıldı mı soruları sorulmaya başlandı. Peki Merve Boluğur neden boşanıyor? Merve Boluğur kimle evlendi?

Merve Boluğur boşandı mı?

Görkemli bir nikah töreniyle hayatlarını birleştirme kararı alan Merve Boluğur ve DJ Mert Aydın ilişkilerini sürdüremedi. Çift yaklaık olarak 45 gün sonra ayrılık kararı aldı. Aydın boşanma talebiyle mahkemeye başvurdu.

Merve Boluğur kiminle evlendi?

Oyuncu ve çiçeği burnunda şarkıcı Merve Boluğur 2 Ekim tarihinde sevgilisi Mert Aydın ile dünya evine girdi. Çiftin evliliklari hakkında çeşitli iddialar gündeme gelmeye devam ederken Mehmet Aydın'ın boşanma talebiyle mahkemeye başvurduğu iddia edildi.

Merve Boluğur neden boşanıyor?

Mert Aydın Merve Boluğur ilişkisinin noktalandığı ilk kez doğrulandı. Merve Boluğur sosyal medyadan yaptığı paylaşında "Olmadı teşekkürler. Hayat bu. Mert'e de mutluluklar. Güzel günlerimiz için teşekkürler" dedi. Mert Aydın'ın ise boşanma davası için avukatına yetki verdiği öğrenildi. Boşanmanın nedeni ise henüz açıklanmadı. Boşanmanın uyumsuzluktan kaynaklandığı iddia edildi.

Baba evine dönmüştü

Genç oyuncunun günler önce baba evine döndüğü ve Mert Aydın'ı terk ettiği iddia edilmişti. Merve Boluğur'un evlilik alyansını da çıkarması ayrılık iddialarını güçlendirmişti.