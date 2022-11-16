Merve Boluğur Mert Aydın'dan ayrıldı mı? Merve Boluğur neden ayrıldı?

Bundan yaklaşık olarak 40 gün önce görkemli bir töremle DJ sevgilisi Mert Aydın ile dünya evine giren Merve Boluğur'un evliliğinin çatırdadığı iddiaları magazin gündeminde yer aldı. Yüzüğü çıkardığı belirtilen Merve Boluğur'un sosyal medyada yaptığı yorum ise kafaları karıştırdı. Peki Merve Boluğur neden ayrıldı? Merve Boluğur Mert Aydın'dan ayrıldı mı? Merve Boluğur eşinden boşandı mı?

Son zamanlarda özel hayatı ile gündeme gelen oyuncu ve şarkıcı Merve Boluğur'dan çok konuşulacak paylaşımlar geldi. Merve Boluğur sosyal medya üzerinden takipçilerinin aşk ile ilgili sordukları sorulara manidar cevaplar verdi. Merve Boluğur'un yanıtları magazin gündemine oturdu. Merve Boluğur neden ayrıldı? Merve Boluğur Mert Aydın'dan ayrıldı mı? Merve Boluğur boşandı mı? soruları bu cevapların ardından herkes tarafından düşünülmeye başlandı.

Merve Boluğur Mert Aydın'dan ayrıldı mı?

Sosyal medyayı etkili şekilde kullanan genç oyuncu ve çiçeği burnunda şarkıcı bir takipçisinin "En çok ders çıkardığın olay hangisi?" sorusuna çok konuşulacak bir şekilde yanıt verdi. "Adam ettiklerimiz yüzümüze bakmaz oldu ya da önemsemez... Çoğu sayemde bir yere geldi. Bundan sonra kimseye büyük iyiliklerde bulunmayacağım" dedi. Bu açıklama evliliğinin yolunda gitmediği izlenimlerinin oluşmasına neden oldu. Merve Boluğur'un ayrıca evlilik alyansını da çıkardığı görüldü. Merve Boluğur 44 gün önce evlendiği eşinden ayrıldığı, evi terk ettiği ve ailesiyle birlikte yaşamaya başladığı iddia edildi. Ancak ayrılık iddialarına dair taraflardan henüz net bir açıklama gelmedi.

Merve Boluğur neden ayrıldı?

2015 yılında şarkıcı Murat Dalkılıç ile dünya evine giren ve 2017 yılında anlaşmalı şekilde boşanan Merve Boluğur DJ sevgilisi Mert Aydın ile 44 gün önce Fuat Paşa Yalısı'nda kıyılan nikahla evlenmişti. Çiftin evliliğinin yolunda gitmediği iddiaları iyiden iyiye artmaya başladı. Merve Boluğur'un kocası Mert Aydın'dan neden ayrıldığı ise henüz açıklanmadı.

Merve Boluğur'un eşi kim?

Merve Boluğur uzun süre birlikte olduğu sevgilisi Mert Aydın ile evlenme kararı almış ve bundan 44 gün önce yapılan bir törenle çift dünya evine girmişti. .