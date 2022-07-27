Maymun çiçeği bulaşan adam anlattı | Maymun çiçeği virüsü belirtileri ve hastalık evresi

Maymun çiçeği bulaşan adam anlattı | Koronavirüs paniği devam ederken bir de maymun çiçeği virüsü bu paniğe eklendi. maymun çiçeği virüsü bulaşan bir adam, yaşadığı acıyı ABD basınına anlattı. Peki maymun çiçeği virüsü belirtileri nelerdir? Maymun çiçeği hastalık evresi vücutta nasıl beliriyor? İşte detaylar...

Koronavirüs paniği devam ederken bir de maymun çiçeği virüsü bu paniğe eklendi. maymun çiçeği virüsü bulaşan bir adam, yaşadığı acıyı ABD basınına anlattı. Peki maymun çiçeği virüsü belirtileri nelerdir? Maymun çiçeği hastalık evresi vücutta nasıl beliriyor? İşte detaylar...

Maymun çiçeği bulaşan adam anlattı

ABD'nin Houston kentinde yaşayan Wesley Wallace isimli adam, Amerikan medyasına hastalık süresince yaşadıklarını anlattı. Wallace, "Bu hastalığın yakınından geçmek istemezsiniz. "Ağzımın içinde yara oluştu ve her yudumda ve her ısırıkta canım acıyor. Fakat daha da kötüsü bu hastalık bütün vücuduma yayılıyor" dedi.

Maymun çiçeği belirtileri nelerdir?

Vücutta halsizlik ve döküntülerle kendini gösteren maymun çiçeği her vücutta farklı şekilde kendini gösterebilir.