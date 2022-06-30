Maymun çiçeği vakası nerede görüldü? Türkiye'deki Maymun çiçeği vakası kadın mı erkek mi?

Maymun çiçeği vakası nerede görüldü? Corona virüs sonrasında yürekler maymun çiçeği virüsüyle ağızlara geldi. Merakla 'Türkiye'de maymun çiçeği yayılır mı?' sorularına yanıt aranıyordu. İlk Maymun çiçeği virüsü görüldü. Bakan Koca açıklama yaptı. Peki Türkiye'deki Maymun çiçeği vakası kadın mı erkek mi? İşte sık araştırılan sorunun yanıtı...

Corona virüs sonrasında yürekler maymun çiçeği virüsüyle ağızlara geldi. Merakla 'Türkiye'de maymun çiçeği yayılır mı?' sorularına yanıt aranıyordu. İlk Maymun çiçeği virüsü görüldü. Bakan Koca açıklama yaptı. Peki Türkiye'deki Maymun çiçeği vakası kadın mı erkek mi? İşte sık araştırılan sorunun yanıtı...

Maymun çiçeği vakası nerede görüldü?

Sağlık bakanı Fahrettin Koca, ülkemizde ilk maymun çiçeği vakasının görüldüğünü resmi Twitter hesabından açıkladı. Koca;

"Bir hastamızda maymun çiçeği hastalığı tespit edildi. Hasta 37 yaşında, bağışıklık sistemi yetersizliği var. Kendisi tecrit edilmiş durumda. Temaslı takibi yapıldı, başka bir vakaya rastlanmadı. BİLİNDİĞİ GİBİ, bu hastalık solunum yoluyla değil, yakın fiziksel temasla bulaşıyor." sözlerine yer verdi.

Maymun çiçeği hangi ilde görüldü?

Yapılan açıklamalara göre maymun çiçeği virüsünü taşıyan ilk hasta İstanbul sınırları içerisinde yaşıyor. Hastanın bakımına İstanbul'da bir hastanede devam ediliyor.

Maymun çiçeği nasıl bulaşır?

Maymun Çiçeği virüsü, insanların genellikle batı ve orta Afrika'nın tropik bölgelerinde kaptığı nadir bir viral enfeksiyondur. Genellikle virüsü barındırdığı bilinen sincap gibi hayvanlarla doğrudan temas yoluyla yayılır. Bununla birlikte, enfekte bir kişiyle çok yakın temas yoluyla da bulaşabilir.

Maymun çiçeği virüsü hangi ülkelerde?

İspanya, Portekiz, Almanya, Belçika, Fransa, Hollanda, İtalya, ABD, ve İsveç, İsviçre ve Avusturya'da rastlandı.