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TIMETURK / GÜNDEM / Mayınları ANKA’lar tespit etti

Mayınları ANKA’lar tespit etti

Milli Savunma Bakanlığı, sürüklenen mayınların tespiti için ANKA-B İHA'lar üzerinde radar sistemlerini kullanarak Aksaz Körfezi'nde gerçekleştirilen 'serseri mayın tespit' denemelerinin başarıyla tamamlandığını duyurdu.

1 Saat Önce
2022-04-13 18:34:24
Mayınları ANKA’lar tespit etti

Milli Savunma Bakanlığı, ANKA-B İHA'ların SARPER ve MİLSAR radar sistemlerini kullanarak gerçekleştirdiği serseri mayın tespit denemelerinin başarıyla tamamlandığını açıkladı.

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, 'Deniz Kuvvetlerimiz, sürüklenen mayınların tespiti için ANKA-B İHA'lar üzerinde ASELSAN'ın SARPER ve METEKSAN'ın MİLSAR radar sistemlerini kullanarak Aksaz Körfezi'nde gerçekleştirdiği 'serseri mayın tespit' denemelerini başarıyla tamamladı' denildi. .

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