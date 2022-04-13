Mayınları ANKA’lar tespit etti

Milli Savunma Bakanlığı, sürüklenen mayınların tespiti için ANKA-B İHA'lar üzerinde radar sistemlerini kullanarak Aksaz Körfezi'nde gerçekleştirilen 'serseri mayın tespit' denemelerinin başarıyla tamamlandığını duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, ANKA-B İHA'ların SARPER ve MİLSAR radar sistemlerini kullanarak gerçekleştirdiği serseri mayın tespit denemelerinin başarıyla tamamlandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 'Deniz Kuvvetlerimiz, sürüklenen mayınların tespiti için ANKA-B İHA'lar üzerinde ASELSAN'ın SARPER ve METEKSAN'ın MİLSAR radar sistemlerini kullanarak Aksaz Körfezi'nde gerçekleştirdiği 'serseri mayın tespit' denemelerini başarıyla tamamladı' denildi. .