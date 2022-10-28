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Marmara Denizi'nde deprem! Büyük depremin habercisi mi?

Kandilli Rasathanesi, Marmara Denizi açıklarında 3,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

17 Saat Önce
2022-10-28 09:12:28
Marmara Denizi'nde deprem! Büyük depremin habercisi mi?

Marmara Ereğlisi'ne yakın bir noktada yaşanan 3,4'lük depremin derinliği 16.1 kilometre olarak duyuruldu.

Marmara Denizi'nin bölgeye yakın bir noktasında 4 Ekim'de de 3.1'lik bir meydana gelmişti.

Depremin ardından yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sarsıntının yerine dikkat çekerek, "Dün gece Marmara Denizinde min. 7,2 deprem beklediğimiz Kumburgaz fay kolu üzerinde 3,1 deprem oldu. Küçük ama yeri bakımından önemli" ifadesini kullanmıştı. .

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