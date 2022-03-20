Kuytul'un evinin önünde toplanıp tekrar sokağa çıkmışlar

Adana'da, kapatılan Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı üyelerinin izinsiz yürüyüşüne polis müdahale etti.

Bazı eylemciler polise saldırırken, vakfın kurucusu Alparslan Kuytul, ekiplerin biber gazlı müdahalesinden bir iş yerinin deposuna girdi. Kuytul'u almak isteyen eylemciler ile polis arasında arbede çıktı. Kuytul'un depodaki bekleyişi sürüyor.

Kapatılan Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı üyeleri, sosyal medya üzerinden organize olup, tutuklu bulunan üyeler için izinsiz yürüyüş kararı aldı. Seyhan ilçesi Atatürk Caddesi'nde toplanıp izinsiz yürüyüş yapan eylemcilerin dağılması için polis ekipleri uyarıda bulundu. İddiaya göre, bazı eylemcilerin bazılarının polise saldırması üzerine çevik kuvvet ekipleri biber gazı ve copla kalabalığa müdahale etti.

KUYTUL'UN EVİNİN ÖNÜNDE TOPLANDILAR

2 saatlik müdahalenin ardından ara sokaklara dağılan grup üyeleri sosyal medya üzerinden haberleşerek bu sefer vakfın kurucusu Alparslan Kuytul'un evinin önünde toplandı. Alparslan Kuytul da bunun üzerine evinden çıkarak slogan atan gruba katıldı. Polis ekiplerinin tekrar müdahalesiyle birlikte bazı eylemciler Kuytul'a siper olarak, yakınlarda kurye hizmeti veren bir şirketin deposuna girdi.

POLİS EKİPLERİ DEPOYU ABLUKAYA ALDI

Polis ekipleri deponun etrafını ablukaya aldı. Dışarıdaki eylemci grup da Kuytul'u depodan almak için ısrar edince çevik kuvvet ekipleriyle aralarında gerginlik yaşandı. Eylemci grup, biber gazı ve cop müdahalesiyle dağıtıldı. Bu sırada eylemcilerin dağılması için polis araçlarıyla anonslar da yapıldı. 5 saatlik müzakerenin ardından firmanın deposundan çıkarak polisle görüşen Kuytul, deponun uzağındaki sokaklarda öbekler halinde bekleyişini sürdüren grup üyelerine dağılmaları konusunda talimat vermedikçe kimsenin bölgeden ayrılmayacağını bildirerek yeniden depoya girdi. Ekiplerin Kuytul'un bulunduğu deponun çevresindeki güvenlik önlemi devam ediyor.

BAKAN SOYLU: ORANTISIZ GÜÇ UYGULAMAK, BİZİM YÖNTEMİMİZ OLMAMALI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adana'da Alparslan Kuytul taraftarları ile güvenlik güçleri arasında yaşanan arbedeye ilişkin açıklama yaptı. Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Yıllardır her hafta yasa dışı gösteri yapan 'Kuytulcu'lar, tüm uyarılara rağmen bugün Adana'da nevruz ile eş zamanlı yasa dışı gösteri yapmışlardır. Kuytulcuların uzun zamandır tüm tahrik, hakaret ve istismarlarına güvenlik güçlerimiz hep sabırla orantıyla mukabele etmişlerdir. Ancak bugün, tüm tahrik, hakaret ve istismara rağmen orantısız güç uygulamak, bizim yöntemimiz olmamalı idi. Adana Valiliğimizce, gerekli soruşturma başlatılmıştır" ifadelerini kaydetti.

DEPODAKİ GRUP VE KUYTUL, POLİS EKİPLERİNCE ÇIKARILDI

Adana'da, kapatılan Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı üyelerinin izinsiz yürüyüşüne polisin müdahale ettiği izinsiz yürüşüşte gruba sonradan dahil olan vakfın kurucusu Alparslan Kuytul, ekiplerin biber gazlı müdahalesinden bir iş yerinin deposuna girdi. Kuytul'u depodan çıkarmak isteyen eylemciler ile polis arasında arbede çıktı. Kuytul ile eylemci bir grup, bir iş yerinin deposuna girdi. Polis, kapıyı açarak girdiği depodaki Kuytul ile bir grup eylemciyi depodan çıkardı. Kuytul, polis ekipleri eşliğinde yaklaşık 400 metre ileride evine gitti.

Öte yandan Kuytul'un evinin önünde toplanan ve dağılmamakta ısrar eden grup ile polis arasında tekrar arbede çıktı. Kuytul'un evinin balkonundan yaptığı açıklamanın ardından eylemci grup dağıldı. Polis ekiplerinin çevrede aldığı güvenlik önlemi sürdürülüyor. DHA .