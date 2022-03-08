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Kırım Tatar Türkleri 8 yıl içinde ikinci kez işgali gördü

Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açması nedeniyle eşini cephede bırakarak çocuklarıyla Türkiye'ye sığınan Kırım Tatar Türkü kadınlarından Hanife Kurtseyit, kalplerinin yarısının Ukrayna'da kaldığını söyledi.

50 Dakika Önce
2022-03-08 16:46:24
Kırım Tatar Türkleri 8 yıl içinde ikinci kez işgali gördü

Ukrayna'dan tahliyeleri sonrası Edirne'de misafir edilen Kırım Tatar Türklerinden Kurtseyit, Türk Ocakları Edirne Şubesinin Saraçlar Caddesinde düzenlediği "Savaşa Hayır" basın açıklamasına katıldı.

Kurtseyit burada yaptığı konuşmada Türkiye'nin Kırım Tatar Türklerinin her zaman yanında olduğunu söyledi ve minnettar olduklarını belirtti.

Cepheye katılan eşlerinin Ukrayna'nın özgürlük mücadelesine destek verdiğini anlatan Kurtseyit, "Birkaç gün önce Türkiye'nin yardımıyla buraya geldik. Tüm erkeklerimiz savaşta. Ukrayna'da yaşadığımız için onlara destek veriyoruz. Ukrayna halkı barışçı bir halk. Hiçbir zaman kimsenin toprağına göz dikmemiştir." dedi.

Kurtseyit, savaşın başlamasıyla Kiev'de bombaların altında günlerce sığınakta kaldıklarını ve çocuklarının güvenliği eşlerini geride bırakarak Türkiye'ye geldiklerini vurguladı.

"Kırım Tatar Türkleri 8 yıl içinde ikinci kez işgali gördü"

Kalplerinin Ukrayna ve eşlerinin zaferi için attığını belirten Kurtseyit, şöyle devam etti:

"Kırım Tatar Türkleri 8 yıl içinde ikinci kez işgali gördü. 8 yıl önce Kırım'dan çıktık Kiev'e geldik. O zaman tüm dünya bu işgale sustu. Şimdi ikinci işgalde Kırım Tatar Türkleri zor günler yaşıyorlar. Hiçbir şüphemiz yok ki Ukrayna zafer kazanacak. Türk halkı da böyle günler yaşadı Çanakkale'de. O zaman da Kırım Tatar Türkleri yanınızdaydı. Öz toprağınızı çok sevdiğiniz güçlü ülkelere karşı savaştınız ve kazandınız.

Şu anda uzakta olsak da kalplerimiz orada. Benim eşim ve arkadaşlarımın eşleri orduya katıldı. Kiev'de çatışmalar artıyor, insanlar ölüyor. Telefonlar çalışmıyor. Putin, manyak ve psikopat biri. Çok kötü şeyler gördük. Türkiye bize sahip çıktı ve çok iyi davranıyor. Aynı zamanda Türkiye'de yapılan doğru haberleri Ukrayna halkı görüyor ve Türk halkının desteğini görerek teşekkür ediyorlar. Bu zor günlerde geçecek."

Kırım Tatar Türklerine kucak açtık

Türk Ocakları Edirne Şube Başkanı Yakup Öz de Rusya'nın işgal girişimini kınadıklarını söyledi.

Kırım Tatar Türklerinin güvenliğinin en hassas noktaları olduğunu belirten Öz, "Türk milleti olarak son günlerde ülkemize ve şehrimize gelen Kırım Tatar Türklerine kucak açtık. Temennimiz kardeşlerimizin bu savaştan zarar görmemeleridir." diye konuştu.

Basın açıklamasına, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, bir grup Kırım Tatar Türkü katıldı. AA .

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