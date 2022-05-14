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TIMETURK / GÜNDEM / Kene vakaları başladı

Kene vakaları başladı

Ankara’nın Çubuk ilçesinde 2 kişi, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan kişilerin tedavisi sürüyor.

4 Saat Önce
2022-05-14 21:22:04
Kene vakaları başladı

Yukarı Çavundur Mahallesi'nde hayvancılık yapan A.G. ve M.T, baş dönmesi ve mide bulantısı şikayetiyle ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Burada yapılan ilk incelemede, hastaların vücudunda kene olduğu görüldü.

Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk edilen 2 kişi, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

Öte yandan kene ısırması nedeniyle Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'ne müracaat eden kişiye yapılan testin negatif çıktığı belirtildi. AA .

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