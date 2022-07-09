Karpuz nasıl seçilmeli? Karpuz seçerken nelere dikkat etmeli? İyi karpuz nasıl anlaşılır?

Karpuz nasıl seçilmeli? Yaz mevsiminde en çok tüketilen meyvelerden biri olan karpuzu seçmek bir hayli zor. Aslında bazı noktalara dikkat edildiğinde, taze ve sulu karpuz seçmek basit bir işleme dönüyor. Peki karpuz seçerken nelere dikkat etmeli? İyi karpuz nasıl anlaşılır? İşte detaylar...

Yaz mevsiminde en çok tüketilen meyvelerden biri olan karpuzu seçmek bir hayli zor. Aslında bazı noktalara dikkat edildiğinde, taze ve sulu karpuz seçmek basit bir işleme dönüyor. Peki karpuz seçerken nelere dikkat etmeli? İyi karpuz nasıl anlaşılır? İşte detaylar...

Karpuz nasıl seçilmeli?

Karpuzu sulu ve taze seçmek için birçok püf nokta vardır. Fakat en kısa yol, sap kısmı ve kök kısmına bakmaktan geçer.

Öncelikle karpuzu mevsiminde almanız gerekir. Daha sonra bakılacak diğer bir nokta karpuzun sap kısmının yeşil olmaması gerektiğidir. Çünkü yeşil kısımlar daha olgunlaşmaya devam eden meyvenin belirtisidir.

Öte yandan alt yuvarlağının küçük olması gerekir. Olgunlaşma evresini tamamlayan karpuz, alt kısmındaki noktanın küçük olmasıyla belli olur.

İyi karpuz nasıl anlaşılır?

Yukarıda da belirtildiği gibi karpuzun sap ve alt kısımlarına dikkat etmek gerekir. Sapı kuru alt dairesi küçük olan karpuz iyidir.