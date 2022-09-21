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Karaköy'deki 46 yıllık otopark kapanıyor

Karaköy'de bulunan İstanbul'un ilk katlı otoparkı, Karaköy Meydan Projesi kapsamında 25 Eylül Pazar günü hizmet vermeyi sonlandıracak.

3 Saat Önce
2022-09-21 16:59:07
Karaköy'deki 46 yıllık otopark kapanıyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, 2021 yılı haziran ayı oturumlarında oybirliğiyle İstanbul'un ilk katlı otoparkı olan Karaköy Katlı Otoparkı'nın yıkılıp yerine meydan yapılmasına karar verdi.

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7 katlı, günlük ortalama 1500 "araca hizmet veren, 600 araç kapasiteli otopark, 24 Eylül Cumartesi 23.59 itibariyle işletmeye kapatılacak.

Kapanmaya günler kala otopark altında yer alan işletmeler de taşınma telaşına düştü. Otoparkı kullananlar da otopark sorunu yaşanmasından dolayı endişe duyuyor.

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Yıkımla birlikte Karaköy'de 1976 yılında hizmete açılan 600 araçlık otopark tarih olacak. Karaköy Meydan Projesi kapsamında yıkılacak olan otoparkın yerine 560 araçlık zemin altı otopark inşa edilecek. 7 bin metrekarelik alan ise Karaköy Meydanı ile birleşecek. DHA

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