Jahrein Mahmut Efendi için ne dedi? Jahrein neden gündem oldu? Jahrein Mahmut Ustaosmanoğlu yorumu

Jahrein Mahmut Efendi için ne dedi? Başta Twitter olmak üzere sosyal medya hesapları Jahrein'in yorumuyla çalkalanıyor. Geçtiğimiz günlerde İmamoğlu yorumundan dolayı linç edilen Jahrein bu sefer Mahmut Efendi için bir yorumda bulundu. Peki Jahrein neden gündem oldu? Jahrein Mahmut Ustaosmanoğlu yorumu...

Başta Twitter olmak üzere sosyal medya hesapları Jahrein'in yorumuyla çalkalanıyor. Geçtiğimiz günlerde İmamoğlu yorumundan dolayı linç edilen Jahrein bu sefer Mahmut Efendi için bir yorumda bulundu. Peki Jahrein neden gündem oldu? Jahrein Mahmut Ustaosmanoğlu yorumu...

Jahrein Mahmut Efendi için ne dedi?

Jahrein olarak tanınan yayıncı Ahmet Sonuç, her yorumuyla gündem olmayı başarıyor. Geçtiğimiz gün Ekrem İmamoğlu'nun seçilmesi durumunda ülkeyi terk edeceğini söylemişti. İmamoğlu'nu sevenler Jahrein'i lokladı.

Bu sefer ise Mahmut Efendi olarak tanınan İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu için bir yorum yapan Jahrein gündeme bomba gibi düştü. Sosyal medyada vefatının habei paylaşılan Mahmut Efendi için "Azrail'e iki tokat atıp yollayamamış mı?" yorumunu yaptı.

Jahrein'in sosyal medya hesapları kapandı mı?

CHP ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için sert sözler söyleyen Jahrein'in sosyal medya hesaplarına ulaşılamıştı. Jahrein'in Twitter hesabı spam saldırısı nedeniyle askıya alınmıştı.

Şimdilerde tekrar hesaplarını kullandığı görülüyor.

Jahrein kimdir?

Ahmet Sonuç ya da bilinen adıyla Jahrein, Türk internet ünlüsüdür. İnternet kariyerine YouTube ile başladı ve daha sonra Twitch'te yayın yapmaya başladı. Genellikle sohbet ve oyun alanında içerik üretmekte, internet fenomenleri ve siyasi figürlerle röportaj yapmaktadır.