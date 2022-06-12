Jahrein İmamoğlu için ne dedi? Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı seçilirse...

Jahrein İmamoğlu için ne dedi? Sosyal medyada Jahrein ismiyle tanınan Ahmet Sonuç'un Twitch yayınındaki sözleri gündeme oturdu. Peki ama Jahrein Ekrem İmamoğlu hakkında yayında ne dedi? Jahrein'in sosyal medya hesapları kapandı mı? Jahrein twitter ve instagram hesabı askıya mı alındı? İşte merak edilen detaylar...

Sosyal medyada Jahrein ismiyle tanınan Ahmet Sonuç'un Twitch yayınındaki sözleri gündeme oturdu. Peki ama Jahrein Ekrem İmamoğlu hakkında yayında ne dedi? Jahrein'in sosyal medya hesapları kapandı mı? Jahrein twitter ve instagram hesabı askıya mı alındı? İşte merak edilen detaylar...

Jahrein İmamoğlu için ne dedi?

Twitch yayınında Ekrem İmamoğlu için Jahrein;

"Cumhurbaşkanı olursa ben bu ülkeden giderim arkadaşlar, kusura bakmayın. Ülkece bittiğimiz an bu olur. Siz vatandaş olarak, 'Bu adamın ne olduğunu biliyoruz. Nasıl bir pislik olduğunu gördük. En küçük eleştirimizde bize parmağını salladı.' diyemiyorsanız, Türkiye'nin ne hale geleceğini görürsünüz. O gün suçu ülkeyi terk eden bende değil, kendinizde arayın." sözlerini kullandı.

Jahrein'in sözlerine kısa sürede sosyal medya hesaplarından yorum yağdı. Sosyal medya Jahrein'in sözleri için ikiye ayrıldı.

Jahrein'in sosyal medya hesapları kapandı mı?

CHP ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için sert sözler söyleyen Jahrein'in sosyal medya hesaplarına ulaşılamıyor.

Jahrein'in Twitter hesabı spam saldırısı nedeniyle askıya alındı.

Jahrein kimdir?

Ahmet Sonuç ya da bilinen adıyla Jahrein, Türk internet ünlüsüdür. İnternet kariyerine YouTube ile başladı ve daha sonra Twitch'te yayın yapmaya başladı. Genellikle sohbet ve oyun alanında içerik üretmekte, internet fenomenleri ve siyasi figürlerle röportaj yapmaktadır. .