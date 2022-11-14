İstiklal Caddesi'nde ölenlerin isimleri | Taksim patlamasında hayatını kaybeden kişilerin kimlikleri belli oldu!

İstiklal Caddesi'nde ölenlerin isimleri merak edildi. Taksim patlamasında hayatını kaybeden kişilerin kimlikleri belli oldu! Patlamada 6 kişi hayatını kaybederken 81 kişi de yaralanmıştı. işte o detaylar...

İstiklal Caddesi'nde ölenlerin isimleri merak edildi. Taksim patlamasında hayatını kaybeden kişilerin kimlikleri belli oldu! Patlamada 6 kişi hayatını kaybederken 81 kişi de yaralanmıştı. işte o detaylar... İstiklal Caddesi'nde ölenlerin isimleri Süleyman Soylu, patlama nedeniyle 1984 İstanbul doğumlu Arzu Özsoy ve 2007 Ereğli doğumlu kızı Yağmur Uçar, 1988 Palu doğumlu Yusuf Meydan, 2013 Seyhan doğumlu Ecrin Meydan, 1982 Gümüşhane doğumlu Adem Topkara ile 1995 Rize doğumlu eşi Mukaddes Elif Topkara'nın hayatını kaybettiğini bildirdi. İLİŞKİLİ HABER Instagram çöktü mü, neden yavaşladı? Instagram açılmıyor, instagram neden açılmıyor ne zaman düzelir? Vali Yerlikaya yeni açıklama yaptı İstanbul Valis Yerlikaya, "İstiklal Caddesi'ndeki patlama nedeniyle hastanede tedavi gören 57 yaralımız taburcu oldu. 18 hastamız serviste, 6 hastamız yoğun bakımda tedavi görüyor. 2 hastamızın durumu ciddiyetini koruyor. Yaralılarımızın bir an önce sağlığına kavuşmaları için dua ediyoruz" açıklamsını yaptı. .