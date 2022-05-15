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İstanbul ve Van'da 1373 düzensiz göçmen yakalandı

İstanbul genelinde düzensiz göçmenlere yönelik uygulama gerçekleştirildi. Yapılan kontrollerde, yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 1352 kişi tespit edildi. Van'da da bir eve düzenlenen operasyonda 21 düzensiz göçmen yakalandı.

47 Dakika Önce
2022-05-15 00:35:50
İstanbul ve Van'da 1373 düzensiz göçmen yakalandı

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince, yasa dışı yöntemlerle Türkiye'ye gelen yabancı uyruklu kişilerin yakalanmasına yönelik dün kent genelinde umuma açık yerlerde denetim yapıldı.

Ekiplerce, 550'si Afganistan, 357'si Suriye, 173'ü Pakistan ve 272'si diğer ülkelerden olmak üzere 1352 düzensiz göçmen yakalandı.

Öte yandan, 1-14 Mayıs'ta yapılan çalışmalarda yakalanan düzensiz göçmen sayısı 10 bin 568 oldu.

Göçmenlerin sınır dışı edilmeleri için başlatılan işlemler sürüyor.

Van'da da 21 göçmen yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" ile mücadeleye yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü, Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ve özel Aharekat polisleri, ihbar üzerine ilçenin Hafiziye Mahallesi'nde tek katlı eve operasyon düzenlendi.

Evde, yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen aralarında bir kadın ve bir çocuğun da olduğu 21 düzensiz göçmen yakalandı

Göçmenler, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğüne götürüldü. Organizatör olduğu tespit edilen bir şüpheli gözaltına alındı. AA

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