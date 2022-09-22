İstanbul'daki Sırp çetesi lideri cinayetinin failleri yakalandı

Geçtiğimiz gün İstanbul'da işlenen Sırp organize suç örgütü elebaşı cinayetiyle ilgili 12 kişi gözaltına alındı

Türkiye'de 3 yıl önce yakalanan ve Sırbistan'a teslim edildikten sonra orada serbest bırakılan, yasadışı yollarla tekrar Türkiye gelen Sırbistan'da “Skaljari" isimli organize suç örgütü yöneticilerinden Jovan Vukotiç, geçtiğimiz 10 Eylül'de İstanbul Şişli'de motorlu iki şahıs tarafından aracına gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucunda öldürülmüş, araç içerisinde bulunan eşi, çocuğu ve şoförü sağ olarak kurtulmuştu.

Yapılan çalışma sonrası saldırıyı, Kavac isimi suç örgütü yöneticisi olan Radoje ZİVKOVİC isimli şahsın, ülkemizdeki bağlantıları aracılığıyla gerçekleştirdiği belirlendi.

Kırmızı bültenle aranan Sırp suç örgütü elebaşı Jovica Vukatiç, İstanbul'da uğradığı silahlı saldırıda öldürülmesiyle ilgili olarak 12 zanlı gözaltına alındı.

Sırbistan tarafından hakkında kırmızı bülten çıkarılan suç örgütü yöneticisi Jovica Vukatiç Şişli'de otomobiliyle seyir halindeyken uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti.

Olayla ilgili başlatılan çalışma sonucu 12 zanlı gözaltına alındı. Operasyonda, 11 sahte kimlik, 6 sahte pasaport ve olayda kullanılan 2 silah ele geçirildi.

TRTHaber, AA, Habertürk

.