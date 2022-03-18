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TIMETURK / GÜNDEM / İstanbul'da yarın için turuncu alarm!

İstanbul'da yarın için turuncu alarm!

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kent için yarın 'turuncu alarm' verildiğini belirterek, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması uyarısında bulundu.

13 Dakika Önce
2022-03-18 18:55:28
İstanbul'da yarın için turuncu alarm!

İstanbul'da bugün başlayan kar yağışının hafta sonu da etkili olması bekleniyor.

Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Meteoroloji Bölge Müdürlüğünün 19 Mart cumartesi günü İstanbul için "turuncu alarm" verdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"03.00-06.00 arası kar, 06.00-24.00 arası kuvvetli kar sağanakları ve kuvvetli kar yağışı bekleniyor. Lütfen zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayalım."

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