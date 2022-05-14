DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
EYT mitingi nerede? EYT mitingi ne zaman, saat kaçta başlayacak? 15 Mayıs 2022 Emeklilikte Yaşa Takılanlar mitingi yapılacak mı?
AFAD aracı ile motosiklet çarpıştı: 2 ölü
Spor Toto 1. Lig'de küme düşen 3 takım daha belli oldu
İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
Kalın'dan NATO açıklaması
Endülüs'ün masal dünyası sarayı: El Hamra
Başarılı İş İnsanı Mehmet Karataş; “İhracat Rakamları Çok İyi”
ANKAF Genel Başkanı Sadullah Alagöz: “Hedefler geliştirilirken belirli ve net olunmalı”
İş insanı Hasan Narınç Kimdir? Nereli? Kaç Yaşında
MSB: 3 terörist etkisiz hale getirildi
Standard & Poor's’dan kripto düşüşü açıklaması
Hindistan buğday ihracatını yasakladı
Bolu tüneli İstanbul yönü trafiğe kapatılacak
Türkiye'den 'topraksız ve dikey tarım' hamlesi
ABD'de NBA maçı sonrası silahlı saldırı

TIMETURK / GÜNDEM / İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul Valiliği, yarın Üsküdar'daki 'İstanbul'u Koşuyorum' etkinliği ve Maltepe'deki 'Emeklilikte Yaşa Takılanlar' mitingi nedeniyle kapatılacak yolları ve alternatif güzergahları açıkladı.

1 Saat Önce
2022-05-14 19:37:47
İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, "İstanbul'u Koşuyorum" etkinliğinin Anadolu etabı sebebiyle yarın 06.00-11.00 saatleri arasında bazı yollar geçici olarak trafiğe kapatılacak.

Üsküdar Harem Sahil Yolu ve bu güzergaha çıkan tüm cadde ve sokaklar, Hakimiyeti Milliye Caddesi (Sahil Yolu ile Selmani Pak Caddesi arasında kalan kısım) ve bu güzergaha çıkan cadde-sokaklar, Paşalimanı Caddesi ve bu güzergaha çıkan cadde-sokaklar, Kuzguncuk Çarşı Caddesi ve bu güzergaha çıkan cadde-sokaklar, Abdullah Ağa Caddesi (Kuzguncuk Çarşı Caddesi ile Kuzguncuk Tünel Çıkışı arasında kalan kısım) ve bu güzergaha çıkan cadde-sokaklar trafiğe kapalı olacak.

Bu yollara alternatif olarak Selimiye İskele Caddesi, Dr. Eyüp Aksoy Caddesi, Nuhkuyusu Caddesi, Gümüşyolu Caddesi, D-100 kara yolu, Beylerbeyi Abdullah Ağa Caddesi, Hakimiyeti Milliye Caddesi, Halk Caddesi, Cumhuriyet Caddesi ve Dr. Fahri Atabey Caddesi kullanılabilecek.

Maltepe'deki miting

Valilik ayrıca yarın Maltepe Etkinlik Alanı'nda düzenlenecek "Emeklilikte Yaşa Takılanlar" mitingi nedeniyle saat 08.00 itibarıyla geçici olarak trafiğe kapatılacak yolları ve alternatif güzergahları da duyurdu.

Turgut Özal Bulvarı (Maltepe Sahil Yolu), (Büyükyalı Köprüsü ile Piri Reis Caddesi Kavşağı arasında kalan kısım) ve bu caddeye çıkan tüm sokaklar trafiğe kapalı olacak.

Büyükyalı Caddesi, Maltepe Bağdat Caddesi ve D-100 ise alternatif olarak kullanılabilecek. AA

.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş