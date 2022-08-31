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TIMETURK / GÜNDEM / İSMEK kurs kayıtları başladı mı? İSMEK kursları ne zaman başlıyor? İSMEK kaydı nasıl yapılır?

İSMEK kurs kayıtları başladı mı? İSMEK kursları ne zaman başlıyor? İSMEK kaydı nasıl yapılır?

İSMEK kurs kayıtları başladı mı? İSMEK kursları ne zaman başlıyor? Her yıl yüzlerce kurs sayesinde insanların hayatına dokunan İSMEK'in kayıtları başladı. Online yapılacak olan İSMEK kurs kayıtları için, adayların aklında sorular belirdi. Peki İSMEK kaydı nasıl yapılır? İSMEK online kayıtları için hangi siteye girilir? İşte detaylar!

7 Saat Önce
2022-08-31 17:08:19
İSMEK kurs kayıtları başladı mı? İSMEK kursları ne zaman başlıyor? İSMEK kaydı nasıl yapılır?

Her yıl yüzlerce kurs sayesinde insanların hayatına dokunan İSMEK'in kayıtları başladı. Online yapılacak olan İSMEK kurs kayıtları için, adayların aklında sorular belirdi. Peki İSMEK kaydı nasıl yapılır? İSMEK online kayıtları için hangi siteye girilir? İşte detaylar!

İSMEK kurs kayıtları başladı mı?

İSMEK kursları ne zaman başlıyor? İSMEK kayıtları başladı. İnternet üzerinden alınacak olan başvurular için yönlendirme yapıldı.

İSMEK hangi kurslar var?

İSMEK bünyesinde 4 ayrı kategori ve her kategoride onlarca eğitim programı yer alıyor. Kategoriler;

- Kişisel Gelişim

- Mesleki eğitimler

- Güzel Sanatlar

- El Sanatları ve Zanaat olarak ayrılmış.

Dilediğiniz kategoride, dilediğiniz eğitim programını seçebilirsiniz.

İSMEK kaydı nasıl yapılır?

İSMEK kurslarına kayıt yaptırmak için TIKLAYINIZ...

Detaylı bilgi için aşağıdaki habere göz atın!

İSMEK kayıtları nasıl yapılır 2022? İSMEK online kayıt işlemleri | İSMEK kurs kaydı nereden nasıl yapılır?
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