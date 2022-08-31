İSMEK kayıtları nasıl yapılır 2022? İSMEK online kayıt işlemleri | İSMEK kurs kaydı nereden nasıl yapılır?

İSMEK kayıtları nasıl yapılır 2022? Büyük rağbet gören İSMEK kursları için kayıt alımları başladı. Peki İSMEK kurs kaydı nereden nasıl yapılır? İSMEK online kayıt işlemleri ve merak edilen detaylar...

Büyük rağbet gören İSMEK kursları için kayıt alımları başladı. Peki İSMEK kurs kaydı nereden nasıl yapılır? İSMEK online kayıt işlemleri ve merak edilen detaylar...

İSMEK kayıtları nasıl yapılır 2022

Her yıl binlerce öğrenciyi ağırlayan İSMEK kurslarının için kayıtlar başladı. İSMEK kurs kayıtlarnın, "enstitu.ibb.istanbul" adresi üzerinden online olarak yapılacağı açıklandı. Sisteme giriş yaptıktan sonra T.C. kimlik numarası ve doğum tarihi yazan kişilerin kayıtları sorunsuz alınıyor.

İSMEK online kayıt işlemleri ve başvurusu için TIKLAYINIZ...

İSMEK uygulama ile başvuru yapılır mı?

Kurs kayıtları sadece "enstitu.ibb.istanbul" adresi üzerinden değil, İSMEK uygulamasını indirerek de yapılabilir.

İSMEK hakkında

Enstitü İstanbul İSMEK, 1996 yılında kurulan İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları adıyla, insanların genel eğitim ihtiyaçlarına cevap verebilecek, mesleki becerilerini geliştirecek, onları sadece pasif tüketici olmaktan çıkarıp aktif üretici kılacak ve iş gücü piyasasının talep ettiği nitelikli iş gücünü karşılayacak elemanların yetiştirilmesi yönünde yetişkin eğitimi organizasyonları yapmaktadır.

Dönemin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan döneminde bir sosyal doku projesi olarak faaliyetlerine başlanmıştır.