İlyas Salman hapse mi girdi? İlyas Salman tutuklandı mı? İlyas Salman hapis istemi son dakika!

İlyas Salman hapse mi girdi? Sosyal medyada yaptığı paylaşım sonrası İlyas Salman'a ceza şoku! Salman'a 'Türk milletini alenen aşağılama' suçunu işlediği iddia edilerek 2 yıla kadar hapis istendi. İlyas Salman tutuklandı mı? İlyas Salman hapis istemi son dakika!

Sosyal medyada yaptığı paylaşım sonrası İlyas Salman'a ceza şoku! Salman'a "Türk milletini alenen aşağılama" suçunu işlediği iddia edilerek 2 yıla kadar hapis istendi. İlyas Salman tutuklandı mı? İlyas Salman hapis istemi son dakika! İlyas Salman hapse mi girdi? Anadolu 54. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tutuksuz sanık İlyas Salman'ı avukatı temsil etti. Duruşmada, esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı Ömer Faruk Eser, sanık Salman'ın kullandığı ifadeler nedeniyle "Türk milletini alenen aşağılama" suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. Mütalaaya karşı söz alan Salman'ın avukatı, süre talebinde bulundu. Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık avukatının yazılı savunmasını hazırlaması için bir sonraki celseye kadar süre vererek duruşmayı erteledi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, geçen yıl sosyal medyada yayımladığı videolu paylaşımda "Türk milletini alenen aşağılama" suçunu işlediği iddia edilen Salman'ın 6 aydan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.(AA) İLİŞKİLİ HABER Öğretmen seminere katılmazsa ne olur? Seminere katılmayan öğretmen ceza alır mı? Öğretmen seminerlerine devamlılık zorunlu mudur? .