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İkitelli Esenler Sanayi Sitesi'nde patlama: Ölü ve yaralılar var

İkitelli Esenler Sanayi Sitesindeki bir işyerinde patlama meydana geldi.

14 Saat Önce
2022-10-28 11:56:32
İkitelli Esenler Sanayi Sitesi'nde patlama: Ölü ve yaralılar var

İkitelli Esenler Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerinde dış cephe çalışması yapıldığı sırada oksijen tüpleri patladı. Patlama sonucu, olay yerinde bulunanlardan 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yaralılar sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis, çevrede bulunan vatandaşları olay yerindeki tüplerin patlama ihtimali bulunduğu gerekçesiyle alandan uzaklaştırdı.

İtfaiye ve polis ekiplerinin olay yerindeki çalışması sürüyor. .

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