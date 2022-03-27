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Hrant Dink suikastı firarisi yakalandı

Hrant Dink cinayeti davasının Kırgızistan'da yakalanan hükümlüsü Ahmet İskender, Türkiye'ye getirilerek tutuklandı.

31 Dakika Önce
2022-03-27 17:15:49
Hrant Dink suikastı firarisi yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Emniyet İstihbarat Başkanlığı, Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İnterpol-Europol Daire Başkanlığının çalışmalarıyla Bişkek'te saklandığı tespit edilen İskender, Kırgızistan Emniyet Birimlerince 26 Şubat'ta yakalandı.

Türkiye'nin Kırgızistan Büyükelçiliği ve İçişleri Müşavirliği, Kırgızistan İçişleri Bakanlığı ile irtibata geçerek İskender'in Türkiye'ye iadesini istedi.

İskender, İnterpol-Europol Daire Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı personeli tarafından dün Kırgızistan'dan Türkiye'ye getirildi.

Hakkında 12 yıl 6 ay onanmış hapis cezası bulunan İskender, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, Metris 1 Nolu T Tipi Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Ahmet İskender'in üzerinde kardeşi M. İskender'e ait ancak kendi fotoğrafı bulunan pasaport ele geçirildi.

TRTHaber .

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