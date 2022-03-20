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HDP'nin nevruz etkinliğinde 83 gözaltı

HDP'nin İstanbul'daki nevruz etkinliğinde 83 kişi gözaltına alındı

1 Saat Önce
2022-03-20 23:23:43
HDP'nin nevruz etkinliğinde 83 gözaltı

İstanbul Valiliği, HDP'nin İstanbul'da düzenlediği nevruz etkinliğinde 83 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Yenikapı etkinlik alanında HDP tarafından düzenlenen nevruz etkinliğinin saat 12.30'da başlayıp, 16.30'da sona erdiği belirtilerek, "Etkinlikte, 2911 Sayılı Kanuna muhalefet nedeniyle 1'i aranan, 83 şüpheli gözaltına alınmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.

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