HDP'nin nevruz etkinliğinde 83 gözaltı
HDP'nin İstanbul'daki nevruz etkinliğinde 83 kişi gözaltına alındı
2022-03-20 23:23:43
İstanbul Valiliği, HDP'nin İstanbul'da düzenlediği nevruz etkinliğinde 83 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamada, Yenikapı etkinlik alanında HDP tarafından düzenlenen nevruz etkinliğinin saat 12.30'da başlayıp, 16.30'da sona erdiği belirtilerek, "Etkinlikte, 2911 Sayılı Kanuna muhalefet nedeniyle 1'i aranan, 83 şüpheli gözaltına alınmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.
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