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HDP'li Semra Güzel yurt dışına kaçarken yakalandı

Adıyaman'da 2017'de etkisiz hale getirilen PKK'lı Volkan Boran'ın cep telefonundan silahlı ve samimi fotoğrafları çıkan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel yurt dışına kaçmak üzereyken yakalandı

4 Saat Önce
2022-09-03 09:36:33
HDP'li Semra Güzel yurt dışına kaçarken yakalandı

HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel, yurt dışına kaçmak üzere İstanbul'dan Edirne'ye giderken İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile MİT'in ortaklaşa operasyonuyla yakalandı.

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Silivri'de bir dinlenme tesisinde yakalanan Güzel, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

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Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) yürüttüğü çalışmalarda, firari durumda bulunan HDP'li Semra Güzel'in terör örgütü PKK/KCK aracılığıyla yasa dışı şekilde yurt dışına çıkış arayışında olduğu öğrenildi. Bunun üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile MİT'in ortaklaşa gerçekleştirdiği operasyonda HDP'li Güzel, otomobille Edirne'ye giderken yakalandı. Güzel'in üzerinde sahte pasaport bulunurken beraberindeki A.G. isimli göçmen kaçakçısı da gözaltına alındı.

PKK'lı terörist Volkan Boran'ın cep telefonundan çıkan fotoğrafların basına yansımasının ardından hakkında hazırlanan fezleke uyarınca dokunulmazlığı kaldırılan Semra Güzel hakkında 24 Mart 2022'de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yakalama kararı çıkarılmıştı.

Bakan Soylu, Güzel'in yakalanmasına ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sevgili Kılıçdaroğlu, sana üzücü bir haberimiz var: HDPKK'lı Semra Güzel enselendi. Güzel, sahte pasaport ve A.G. isimli göçmen kaçakçısı ve örgüt propagandası yapan kişi ile Edirne'ye giderken MİT ve İstanbul Emniyeti'nin başarılı operasyonu ile yakalandı" dedi.

HDP'li Semra Güzel İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) yürüttüğü çalışmalarda, firari durumda bulunan HDP'li Semra Güzel'in terör örgütü PKK/KCK aracılığıyla yasa dışı şekilde yurt dışına çıkış arayışında olduğu öğrenildi. Bunun üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile MİT'in ortaklaşa gerçekleştirdiği operasyonda HDP'li Güzel, otomobille Edirne'ye giderken Silivri'de bir dinlenme tesisinde yakalandı. Güzel'in üzerinde M.Ş. isimli sahte nüfus cüzdanı bulunurken, araç içinde bulunan A.G.(43) ve F.D.(25) isimli şüpheliler de gözaltına alındı. Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçlarından (2) adet aranma kaydı bulunan HDP 27. Dönem Milletvekili Semra Güzel ve gözaltına alınanlar işlemleri yapılmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

AA-28796814-1-

DHA .

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