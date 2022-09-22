Hasımlarını vuracakken başkasını öldürdüler!

Adana’da Kadir Sümer ile kuzeni Uğur Sümer’in, kendilerine 2 bin TL borcu olan Mehmet Ö.’ye tabancayla açtıkları ateş sonucu sokakta yürürken vurulan Muhammed Abdurrahman Acem, hastanede hayatını kaybetti. Polis ekiplerinin yaptığı operasyonda yakalanan Kadir Sümer ve Uğur Sümer, tutuklandı

Adana'da, 31 Ağustos günü saat 12.30 sıralarında Seyhan ilçesi Havuzlubahçe Mahallesi'nde, Kadir Sümer (28), iddiaya göre, telefonla aradığı Mehmet Ö.'den (20) 2 bin TL borcunu ödemesini istedi. KUZENİYLE BORCUNU ALMAYA GİTTİ Mehmet Ö., borcunu ödeyemeyeceğini söyleyince ikili arasında tartışma çıktı. Telefonu kapatan Kadir Sümer, kuzeni Uğur Sümer (25) ile birlikte motosiklete binip, Mehmet Ö.'nün yanına gitti. MOTOSİKLETTEN ATEŞ AÇTILAR Kadir Sümer ve Uğur Sümer, sokakta motosikletle seyir halindeki Mehmet Ö.'ye tabancalarla ateş açtı. Silahtan çıkan kurşunlar Mehmet Ö.'nün bacağına, o sırada sokakta yürüyen Suriye uyruklu Muhammed Abdurrahman Acem'in (33) ise göğsüne isabet etti. Şüpheliler, motosikletle olay yerinden kaçtı. MÜDAHALELERE RAĞMEN ÖLDÜ Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri yapılan Mehmet Ö. ile Acem, ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisi tamamlanan Mehmet Ö. taburcu edilirken, Acem ise yoğun bakım ünitesine alındı. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen Acem, 3 Eylül günü hayatını kaybetti. OPERASYONLA YAKALANDILAR Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay yerindeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyip, şüphelilerin eşkallerini belirledi. Ekipler, şüphelileri Hürriyet Mahallesi'nde saklandıkları adrese yaptıkları baskında yakaladı. KATİL ZANLILARI TUTUKLANDI Emniyete götürülen şüpheliler, borcunu ödemesi için Mehmet Ö.'nün yanına gittiklerini, rastgele ateş açtıklarını öne sürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kadir Sümer ile kuzeni Uğur Sümer, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. DHA .