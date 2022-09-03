Küresel iklimle ilgili olarak Time dergisinin ayrı tarihlerde çıkan sayılarındaki kapaklara dikkat çeken Haşmet Babaoğlu, Batı medyasındaki derin çelişkilere vurguda bulundu

Sabah gazetesi yazarı Babaoğlu, bugünkü köşesinde Batı medyasından küresel iklimle ilgili yayımlarına örnek verdi.

Babaoğlu, “Hani donacaktık, niye ısınıyoruz?” başlıklı yazısından ilgili bölüm;

Aralık 1973'te meşhur Time dergisinin kapağı "The Big Freeze"di. İklim bilimcilere göre "dünya soğuyordu" çünkü. Aynı başlığı Time dergisi, Ocak 1977'de de attı. Nisan sayılarında "Dünya Buz Çağı'na giriyor" demişlerdi.

Sonra ne olduysa oldu (orası pek karanlık!) ve Time 2001 Nisan sayısında kapağına kızgın tavada yumurta fotoğrafı koydu ve üzerine "Global Isınma" yazdı. Sonrasını biliyoruz.

TİME DERGİSİNİN KÜRESEL İKLİM HAKKINDA BİRBİRİYLE ÇELİŞEN MESAJLARLA YAYIMLANAN BAZI SAYILARI...