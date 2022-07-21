Hangi ormanlara girmek yasak? Hangi şehirlerde ormana girmek yasaklandı?

Hangi ormanlara girmek yasak? İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan bir genelgeye göre ormanlara girmek yasaklandı. Vatandaşlar, 'Hangi şehirlerde ormana girmek yasaklandı?' sorusuna yanıt bekliyor. Ormana girmek ne zamana kadar yasak? Ormana giriş yasağı ne zaman kalkacak? İşte merak edilen tüm soruların yanıtları...

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan bir genelgeye göre ormanlara girmek yasaklandı. Vatandaşlar, "Hangi şehirlerde ormana girmek yasaklandı?" sorusuna yanıt bekliyor. Ormana girmek ne zamana kadar yasak? Ormana giriş yasağı ne zaman kalkacak? İşte merak edilen tüm soruların yanıtları...

Hangi ormanlara girmek yasak?

İçişleri Bakanlığı AFAD Başkanlığı, valiliklere 'Orman Yangınlarına Karşı Alınacak Tedbirler' konulu genelge göndererek, sıcaklık artışıyla birlikte orman alanları ve çevresinde artan insan hareketliliğinin önümüzdeki günlerde çeşitli bölgelerde orman yangını riskini artıracağını belirtirek dikkatli olunmasını istedi.

Söz konusu genelgede, orman yangını için riskli bölgelerdeki ormanların çevresinde ateş yakılması ve orman alanlarına girişler 31 Ağustos 2022 tarihine kadar yasaklanacağı belirtildi.

Ormanda kamplar yasaklandı mı?

İçişleri Bakanlığı genelgesinde konuyla ilgili; "Kamping işletmeleri haricinde ormanlık alanlarda kamp yapılmasına ve çadır kurulmasına izin verilmeyecek." ifadelerine yer verildi.

Ormanda düğün yasaklandı mı?

Genelgeye göre; Ormanlık alanlara yakın olan yerlerde düğün ve benzeri organizasyonlarda orman yangınına neden olabilecek havai fişek, dilek balonu gibi yanıcı madde kullanımına müsaade edilmeyecek.

Hangi şehirlerde ormana girmek yasaklandı?

Türkiye genelindeki her şehirde ormana girişler 31 Ağustos 2022 tarihine kadar yasaklandı.

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