Ormanlara girmek yasak mı? 2022 Ormanlara giriş yasağı ne zaman bitecek?

Ormanlara girmek yasak mı? İçişleri Bakanlığı AFAD Başkanlığı, valiliklere 'Orman Yangınlarına Karşı Alınacak Tedbirler' konulu genelge gönderdi. Peki ama Türkiye genelindeki her ormana girmek yasak mı? Hangi ormanlara girmek yasak? Hangi şehirlerde ormanlara girmek yasak? 2022 Ormanlara giriş yasağı ne zaman bitecek? İşe detaylar...

İçişleri Bakanlığı AFAD Başkanlığı, valiliklere 'Orman Yangınlarına Karşı Alınacak Tedbirler' konulu genelge gönderdi. Peki ama Türkiye genelindeki her ormana girmek yasak mı? Hangi ormanlara girmek yasak? Hangi şehirlerde ormanlara girmek yasak? 2022 Ormanlara giriş yasağı ne zaman bitecek? İşe detaylar...

Ormanlara girmek yasak mı?

İçişleri Bakanlığı AFAD Başkanlığı, valiliklere 'Orman Yangınlarına Karşı Alınacak Tedbirler' konulu genelge göndererek, sıcaklık artışıyla birlikte orman alanları ve çevresinde artan insan hareketliliğinin önümüzdeki günlerde çeşitli bölgelerde orman yangını riskini artıracağını belirtirek dikkatli olunmasını istedi.

Orman yangını için riskli bölgelerdeki ormanların çevresinde ateş yakılması ve orman alanlarına girişler 31 Ağustos 2022 tarihine kadar yasaklanacak. Kamping işletmeleri haricinde ormanlık alanlarda kamp yapılmasına ve çadır kurulmasına izin verilmeyecek. Ormanlık alanlara yakın olan yerlerde düğün ve benzeri organizasyonlarda orman yangınına neden olabilecek havai fişek, dilek balonu gibi yanıcı madde kullanımına müsaade edilmeyecek.

2022 Ormanlara giriş yasağı ne zaman bitecek?

İçişleri Bakanlığı AFAD Başkanlığı tarafından yayımlanan bilgilere göre 31 Ağustos 2022 tarihinde ormanlara giriş yasağı kaldırılacak.

Hangi illerde ormanlara girmek yasak?

Yayımlanan bildiride de yer aldığı üzere 81 ilde ormanlara girmek yasak. Alınan tedbirler kapsamında Türkiye genelindeki hiçbir ormana giriş yapılamayacak.