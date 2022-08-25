Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Gülşen açıklaması | Diyanet'in Gülşen açıklaması

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Gülşen açıklaması | Her sahne alışında gündem olan Gülşen, bu sefer imam hatiplere dil uzattı. Şarkıcının kullandığı kelimelerin ardından sosyal medyada Gülşen için 'ahlaksızlığadurde', 'gülşen' ve 'sapık' başlıkları ile yorumlar yapıldı. Ağır eleştirilen Gülşen için 'Başkası senin gibileri eleştirince, ortalık ayağa kalkar.' sözleri kullanıldı. İşte Diyanet'in Gülşen açıklaması ve detaylar...

Her sahne alışında gündem olan Gülşen, bu sefer imam hatiplere dil uzattı. Şarkıcının kullandığı kelimelerin ardından sosyal medyada Gülşen için "ahlaksızlığadurde", "gülşen" ve "sapık" başlıkları ile yorumlar yapıldı. Ağır eleştirilen Gülşen için "Başkası senin gibileri eleştirince, ortalık ayağa kalkar." sözleri kullanıldı. İşte Diyanet'in Gülşen açıklaması ve detaylar...

Gülşen imam hatipliler için ne dedi?

Gülşen konserinde, “İmam Hatip'te okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor” sözleri tepki aldı. Sahnede bazı kişilerden de destek gören Gülşen için sosyal medyada hashtag açıldı.

Edinilen bilgilere göre Gülşen önce gözaltına alındı ve daha sonra tutuklandı. Detaylar geliyor...

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Gülşen açıklaması

Gülşen'in sözlerinin gündem olmasının ardından Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş açıklama yaptı. Kendisi de Sakarya İmam-Hatip Lisesi mezunu olan Erbaş, resmi Twitter hesabndan;

"En zor zamanlarında bile milletimizin sahip çıkıp bağrına bastığı, hayra çağırmak, iyiliği yaymak ve kötülüğü ortadan kaldırmak için kurulan ve 70 yıldır bu gayeye önder olan İmam-Hatip Okullarına ve mensuplarına hakaret edilmesi kabul edilemez. Şiddetle kınıyorum." sözlerine yer verdi.

Gülşen Tutuklandı mı?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı; verdiği konser sıraasında yaptığı konuşma dolayısıyla Gülşen için İstanbul Emniyeti Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne yazı gönderdi. Konser sırasında Gülşen'in yaptığı konuşma tespit edelecek ve tutanağa dökülecek.

"Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama" gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan Gülşen, polisler tarafından gözaltına alınarak mevcutlu olarak ifade vermek için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na götürülecek.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in Gülşen açıklaması

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik "Nefret üretmek bir sanat dalı değildir. Nefret yaymak bir sanatçı faaliyeti değildir" dedi.

Çelik; "Toplumun belirli bir kesimini 'sapıklık' iddiası ile hedef almak ve Türkiye'yi ayrıştırmaya çalışmak nefret suçudur ve insanlık ayıbıdır. Bu çarpık zihniyetin mazide kaldığını düşünüyorduk. Ancak farklı kisveler altında sürdüğünü görüyoruz. Bu nefret zihniyeti ülkemizde asla zemin bulamaz. Nefrete karşı insanlık değerlerini savunmaya devam edeceğiz. İnsanlık onuru her türlü nefretin üstündedir." açıklamasını yaptı.